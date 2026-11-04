Bun venit în Club K by KIKO Milano: culoare la maximum. Prețuri care impresionează

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  . Actualizat 05.11.2026, 11:20,  de  ELLE
Bun venit în Club K by KIKO Milano: culoare la maximum. Prețuri care impresionează

KIKO MILANO, brandul de machiaj numărul 1 din Italia, parte din Fais Group, te invită să te alături Club K by KIKO Milano, o nouă gamă electrizantă, dedicată exprimării îndrăznețe a propriei personalități, culorilor fără limite și unui raport imbatabil între calitate și preț. Club K by KIKO Milano este o celebrare plină de energie a experimentării, creată pentru iubitoarele de culoare, pentru cele care își schimbă stilul și pentru cele care încalcă regulile; o comunitate construită în jurul culorii, în care fiecare nuanță te invită să experimentezi, să te exprimi și să îi inspiri pe ceilalți.

Club K by KIKO Milano nu este aici să îți spună cum să te distrezi. Știe deja că o faci. Este o adevărată destinație a culorii, cu o gamă extinsă de produse pentru ochi și buze care atrag toate privirile, create la cele mai înalte standarde de calitate și la prețuri care te lasă să te bucuri de distracție până târziu în noapte.

Gama demonstrează că îndrăzneala creativă, culorile inspirate de tendințele momentului și performanța pot fi accesibile. Cu prețuri care impresionează, Club K by KIKO Milano îi invită pe toți să descopere, să colecționeze și să combine produsele pentru a crea nenumărate combinații personalizate pentru buze și ochi, fără compromisuri. Cu cât combini mai mult, cu atât descoperi mai multe posibilități creative de a te exprima. De la look-uri lejere, potrivite pentru fiecare zi, până la apariții îndrăznețe, în care culoarea devine o declarație de stil.

Buze

Definește-ți buzele cu Club K by KIKO Milano Pigment Pop Lip Pencil, disponibil într-o gamă de nuanțe cu putere mare de acoperire, asortate fiecărui ruj. Precizia se îmbină cu intensitatea, datorită aplicării extrem de precise și confortabile.

Pregătește-te pentru o acoperire intensă dintr-o singură aplicare cu Club K by KIKO Milano Pigment Pop Lipstick, disponibil în 30 de nuanțe. De la combinații emblematice, în tonuri nude cu efect soft-focus, la luciri misterioase de miezul nopții, nuanțe romantice de roz-trandafiriu sau tonuri violet noir, posibilitățile sunt abia la început. Textura cremoasă și finisajul luminos se aplică fără efort, oferind un spectru amplu de culori, potrivite oricărei stări de spirit.

Pentru a completa gama, Club K by KIKO Milano introduce și șase nuanțe suplimentare prin intermediul The Original Lipsticks and Lipliners. Prezentate într-un ambalaj elegant, negru, aceste nuanțe îndrăgite provin din emblematica gamă Smart de la KIKO MILANO, aducând culorile preferate ale fanilor în noul univers Club K by KIKO Milano, păstrând totodată nuanțele pe care clientele le cunosc și le adoră deja.

Completează-ți machiajul buzelor cu Club K by KIKO Milano Gloss Boss Lipgloss, pentru a pune cu adevărat în valoare culoarea aleasă. Cu nenumărate posibilități de combinare și suprapunere a nuanțelor, Club K by KIKO Milano celebrează combinațiile de buze virale (Viral Lip Combos). Fie că preferi asocieri discrete, pentru fiecare zi, fie că alegi look-uri îndrăznețe, care atrag toate privirile, colecția îți oferă nenumărate posibilități de a combina și recombina nuanțele.

Combinații precum Mystic Aura Lip Pencil, Shes Savage Lipstick și Legendary Plastic Lipgloss, sau Ate O Clock Lip Pencil și Pick-me Lipstick, completate cu Pearl Girl Lipgloss, sunt doar câteva exemple din universul nesfârșit al combinațiilor de culori care așteaptă să fie descoperite. Fiecare nuanță a fost creată pentru a fi combinată, asortată și reinterpretată, astfel încât fiecare rezultat să fie unic și să îți aparțină în totalitate.

Ochi

Creează un machiaj al ochilor cu adevărat unic cu ajutorul celor 24 de nuanțe vibrante ale produselor Club K by KIKO Milano Colour Up Liquid Eyeshadow și Club K by KIKO Milano Glide & Go Eye Pencil, care se completează perfect cu cele cinci nuanțe ale rimelurilor Club K by KIKO Milano Wow & Now Mascaras, ce aduc un plus de culoare. Combină, asortează și reinterpretează nuanțe metalice luminoase, accente cromatice vibrante sau tonuri mate intense pentru a crea un look care te reprezintă.

Asociază Period Liquid Eyeshadow cu Icy Rizz Glide & Go Eye Pencil, experimentează cu Hot N Cooked Liquid Eyeshadow și Lil King Glide & Go Eye Pencil sau descoperă-ți propria combinație emblematică. Acestea sunt doar câteva dintre nenumăratele look-uri pentru ochi pe care le poți crea. Club K by KIKO Milano oferă un nou spațiu de joacă pentru creativitate, în care îndrăzneala, imaginația și performanța se întâlnesc, invitându-te să îți colorezi lumea și să îți redefinești frumusețea, iar și iar, la un preț imbatabil.

Descoperă culorile vibrante, calitatea superioară și valoarea excepțională a gamei Club K by KIKO Milano în magazinele KIKO MILANO și online, pe kikomilano.ro

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Despre KIKO MILANO

KIKO MILANO a fost fondată în 1997 la Milano și de atunci a revoluționat modul în care produsele cosmetice sunt vândute la nivel global. KIKO identifică tendințele majore de frumusețe ale momentului și le face accesibile tuturor. Combinând calitatea și creativitatea înrădăcinate în ADN-ul său italian, KIKO a cucerit cei mai pretențioși și diverși dependenți de frumusețe cu o gamă nesfârșită de nuanțe, tonuri și texturi pentru a satisface fiecare cerință de machiaj profesional și personalizat.

Brandul are peste 1.200 de magazine și este disponibil în 70 de piețe

FAIS GROUP

Grupul de companii Fais operează de peste 40 de ani în sectorul comerțului cu amănuntul/cu ridicata al îmbrăcămintei, încălțămintei, accesoriilor și magazinelor universale. A dominat piața greacă și și-a extins activitățile în Bulgaria, România și Cipru. Activitățile de afaceri includ distribuirea de mărci sportive, de lux, casual și de stil de viață, aducând consumatorilor cele mai inovatoare tendințe de la cele mai emblematice mărci din întreaga lume. Grupul acoperă toate canalele de distribuție. În comerțul cu ridicata, se concentrează pe parteneriate solide și pe termen lung cu retaileri cheie. În comerțul cu amănuntul, operează atât magazine exclusive, cât și cu mai multe mărci, colțuri în marile magazine universale, puncte de vânzare și magazine online.

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