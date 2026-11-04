Black Friday la Carrefour: mai multe motive de bucurie pentru întreaga familie, cu reduceri de până la 50% la jucării

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Pregătirile pentru sărbători încep cu bucurii pentru cei mici și alegeri inspirate pentru părinți. Pe 5 și 6 noiembrie, Carrefour aduce reduceri de până la 50% la întreaga gamă de jucării, biciclete, trotinete și articole sportive, sub formă de cupon de cumpărături. O ocazie perfectă pentru a pregăti din timp surprizele de Crăciun și pentru a te bucura de mai multă flexibilitate atunci când organizezi bugetul familiei.

Orice părinte știe că bucuria unui copil poate transforma o zi obișnuită într-una specială. Fie că este vorba despre o jucărie mult dorită, o bicicletă pentru primele aventuri sau un set de construcție care îi pune imaginația la încercare, micile surprize au darul de a crea amintiri frumoase în familie.

Iar odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, lista de dorințe a celor mici începe să prindă contur. Pentru părinți, provocarea este să găsească darurile potrivite, fără să piardă din vedere cheltuielile de zi cu zi. Tocmai de aceea, campaniile de Black Friday pot fi un bun prilej de a planifica din timp cumpărăturile și de a face alegeri avantajoase.

Anul acesta, Carrefour dublează motivele de bucurie și aduce o campanie specială pentru întreaga familie, în care joaca și economiile merg mână în mână.

Cadourile pentru cei mici, alese din timp și cu mai multă grijă pentru buget

Pe 5 și 6 noiembrie, Carrefour oferă reduceri de până la 50% la întreaga gamă de jucării, inclusiv produse din categoria puericultură, dar și biciclete, trotinete și articole sportive.

Un avantaj al campaniei este că reducerea se acordă indiferent de valoarea produselor și inclusiv pentru jucăriile aflate deja în alte promoții.

Cum funcționează oferta? Reducerea este oferită sub formă de cupon de cumpărături, inscripționat pe bonul fiscal, pe care îl poți utiliza ulterior, în perioada 7-18 noiembrie.

Cupoanele pot fi folosite în toate formatele de magazine Carrefour – hipermarket, Market și Express – indiferent de magazinul în care au fost emise. În plus, ofertele din campanie sunt disponibile și online, pe carrefour.ro și prin Bringo.

Astfel, o surpriză pentru copilul tău se poate transforma și într-un avantaj pentru următoarea rundă de cumpărături a familiei.

Mai mult timp pentru joacă, imaginație și momente petrecute împreună

Jucăriile pot deveni punctul de plecare pentru activități care îi apropie pe părinți de copii. O după-amiază petrecută construind, inventând povești sau descoperind un joc nou poate fi la fel de valoroasă ca darul în sine.

Pentru micii bucătari ai familiei, setul de bucătărie 2 în 1 Carrefour Smart & Fun poate transforma camera de joacă într-un restaurant imaginar, în care cei mici pregătesc meniuri și își exersează creativitatea.

Dacă ai acasă un copil pasionat de mașinuțe, camionul-valiză Speed Truck, cu 10 mașinuțe, poate deveni punctul de plecare pentru curse și aventuri inventate chiar în sufragerie.

Cei care îndrăgesc universul personajelor animate se pot bucura de setul de joacă Peppa Pig pedalează, în timp ce copiii mai mari, pasionați de construcții și automobile, pot descoperi setul LEGO® Technic Hipermasina Bugatti Chiron, care le pune la încercare răbdarea și atenția la detalii.

Iar dacă în familia ta weekendurile sunt dedicate plimbărilor în parc și activităților în aer liber, bicicletele, trotinetele și articolele sportive incluse în campanie pot fi o sursă de inspirație pentru următoarea surpriză.

Indiferent de alegere, cele mai frumoase cadouri sunt adesea cele care aduc și ocazii de a petrece timp împreună.

Mai mult timp pentru familie

Între programul de la birou, activitățile copiilor și responsabilitățile de zi cu zi, timpul liber devine una dintre cele mai prețioase resurse ale unei familii. De aceea, posibilitatea de a rezolva mai multe cumpărături într-un singur loc poate face diferența într-o săptămână aglomerată.

La Carrefour găsești o gamă variată de produse, de la alimente, inclusiv de la producători români, până la articole de îngrijire personală, produse pentru casă, electrocasnice, electronice, textile și papetărie.

Astfel, poți combina cumpărăturile obișnuite pentru familie cu alegerea cadourilor pentru cei mici, fără să fie nevoie de drumuri suplimentare.

Mai mult, Black Friday continuă la Carrefour până pe 1 decembrie, cu sute de articole cu reduceri de 50% și sute de produse incluse în oferte de tip 1+1.

Aceste promoții pot fi utile mai ales dacă preferi să îți organizezi cumpărăturile în avans, să faci provizii cu produsele folosite frecvent în gospodărie sau să pregătești din timp tot ce ai nevoie pentru perioada sărbătorilor.

În felul acesta, cumpărăturile pot deveni mai simple, iar bugetul familiei poate fi gestionat cu mai multă atenție.

Pe 5 și 6 noiembrie, Carrefour îți oferă un motiv în plus de bucurie, cu reduceri de până la 50% sub formă de cupon la jucării, biciclete, trotinete și articole sportive. Pentru că, uneori, cele mai inspirate alegeri sunt cele care aduc zâmbete copiilor și puțin mai multă liniște părinților.

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