Black Friday 2026: sistemul de călătorie Cybex Balios S Lux 3 în 1, în atenția proaspeților părinți

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  de  ELLE
Black Friday 2026: sistemul de călătorie Cybex Balios S Lux 3 în 1, în atenția proaspeților părinți

Sezonul Black Friday aduce și în acest an reduceri așteptate de proaspeții părinți, iar una dintre cele mai discutate oferte din segmentul articolelor pentru copii este Cybex Balios S Lux 3 în 1 Black Friday Edition, disponibilă pe ErFi.ro în două culori de ediție — Almond Beige și Moon Black.

Ce include setul complet

Pachetul acoperă toate etapele călătoriilor bebelușului, de la naștere până la aproximativ 4 ani. Sistemul este format din caruciorul sport Balios S Lux cu unitate de șezut reversibilă, landoul S Lux pentru primele luni de viață, scoica auto Cybex Cloud G3 și adaptorii necesari montării acesteia pe cadrul căruciorului. Practic, familia primește într-o singură comandă atât soluția pentru plimbări, cât și scaunul auto pentru deplasările cu mașina.

Un Carucior 3 in 1 de acest tip elimină cheltuielile succesive: în loc să cumperi separat landou, cărucior sport și scoică auto, primești un sistem complet, compatibil și cu baza ISOFIX Cybex G3, care poate fi adăugată pentru instalarea semi-permanentă a scoicii în mașină. Pentru cine compară ofertele mai multe branduri, un carucior bebe ales dintr-o gamă completă economisește și timpul, și costurile de livrare ale achizițiilor separate.

De ce a devenit Balios S Lux un best-seller

Conform datelor oficiale ale producătorului, Balios S Lux se adresează copiilor de la naștere până la maximum 22 de kilograme (aproximativ 4 ani). Printre argumentele care îl recomandă se numără:

  • Plierea cu o singură mână, până la o poziție autoportantă compactă, utilă în lifturi, holuri și portbagaje
  • Poziția ergonomică de șezut complet întinsă, potrivită încă de la naștere
  • Roți all-terrain cu amortizare pe puntea față și spate, pentru trotuare, pavaj de piatră și parcuri
  • Coș de cumpărături cu o capacitate de 10 kg, suficient pentru trusoul bebelușului
  • Mâner reglabil pe patru niveluri, adaptabil înălțimii oricăruia dintre părinți

Scoica auto Cybex Cloud G3 din componența setului respectă standardul european i-Size și poate fi folosită atât în mașină, cât și pe cadrul căruciorului, ceea ce înseamnă că bebelușul adormit în mașină poate fi mutat fără a fi trezit.

Disponibilitate

Cybex Balios S Lux 3 în 1 Black Friday Edition este disponibil pe ErFi.ro în variantele de culoare Almond Beige și Moon Black, în limita stocului. Cei care vor un pachet și mai complet pot opta pentru configurația 4 în 1, care include și baza ISOFIX Cybex G3.

Pe durata campaniei, magazinul aplică reduceri și la restul gamei Balios S Lux, atât pentru configurațiile din colecția 2026, cât și pentru caruciorul sport achiziționat separat.

Sfaturi pentru Black Friday

Specialiștii recomandă ca, înainte de a comanda un sistem de călătorie, părinții să verifice trei lucruri: compatibilitatea măsurilor portbagajului cu dimensiunile pliate ale căruciorului, greutatea totală a sistemului (Balios S Lux cântărește aproximativ 11,7 kg) și termenii de garanție ai magazinului. Ofertele de tip ediție limitată se epuizează de obicei în primele zile ale campaniei, așa că deciziile rapide sunt de preferat.

Notă pentru redacție: ancorele cerute în brief au fost integrate la linkurile: „Carucior 3 in 1″ → https://www.erfi.ro/carucioare-copii/carucior-3-in-1 și „carucior bebe” → https://www.erfi.ro/carucioare-copii. Ambele ancore se află în afara primului paragraf.

Surse:

Foto: Erfi

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