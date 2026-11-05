Carla’s Dreams revine: ani de pregătire, o seară sold-out la Chișinău Arena și un standard pe care puține spectacole îl ating

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  . Actualizat 05.11.2026, 13:42,  de  Advertorial
Carla's Dreams revine: ani de pregătire, o seară sold-out la Chișinău Arena și un standard pe care puține spectacole îl ating

Pe 30 octombrie 2026, după aproape doi ani în care s-a dedicat concertelor, Carla’s Dreams a revenit cu cel mai ambițios proiect din cariera sa. Carla’s Dreams Simfonic a umplut Chișinău Arena într-un show sold-out. Seara a fost împlinirea unui plan început acum mai mulți ani și construit pas cu pas, într-un concept unic atât pentru România cât și pentru Moldova.

Câțiva ani de pregatire pentru o seară de neuitat

Carlas Dreams a schimbat regulile jocului încă de la apariție, iar acum o face din nou, în cadrul unui spectacol care ridică nivelul întregii industrii: proiectul simfonic la care a lucrat câțiva ani, devenit realitate pe scenă.

De la început, ideea a fost mereu acolo: universul Carla’s Dreams pus în scenă într-un context simfonic în adevăratul sens al cuvântului. Nu un concert cu orchestră ce acompaniază o producție pop, ci o lume în care fiecare piesă își găsește forma orchestrală. Câțiva ani, planul a fost construit puțin câte puțin: o partitură, un aranjament, o idee de scenă, apoi încă una. La Chișinău, toate aceste piese s-au așezat, pentru prima dată, în același loc.

Am vrut să facem un concert simfonic cum ar trebui, nu cum se poate. Ani de partituri, o filarmonică, un cor, dansatori, o scenă întreagă construită pentru o singură seară. Și totuși, cel mai mare cor din seara aia n-a fost pe scenă, ci în sală: mii de voci care au intrat exact unde trebuia, fără să le dirijeze nimeni. Mulțumim tuturor! V-am cuprins' – a declarat Carlas Dreams.

Munca din spate: 23 de piese rescrise de la zero

Toate cele 23 de piese din program au fost reorchestrate de la zero. Orchestrațiile semnate de Maxim Cotruță aduc un omagiu deopotrivă marilor compozitori clasici și muzicii populare românești. De exemplu, „Zarplata' interpolează din „Walkiria' lui Richard Wagner, iar intro-ul piesei „Eroina' pornește de la Nocturna op. 9 nr. 1 de Frédéric Chopin. „Aripile' preia un pasaj din Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de P. I. Ceaikovski, iar „Ne bucurăm în ciuda lor' este construită pe teme din folclorul românesc culese de Grigoraș Dinicu. Aranjamentele corale ale lui Nicolai Andruș completează acest dialog, iar rezultatul este un repertoriu nou, gândit pentru orchestră încă de la prima măsură, în care hiturile Carlas Dreams se întâlnesc cu marea tradiție muzicală clasică și cu cea românească.

Pe scenă au fost 85 de artiști: Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici', cu 58 de muzicieni sub bagheta dirijorului Mihail Agafița, un cor de 8 voci, cei 6 membri Carlas Dreams și 12 dansatori.

Paradoxul artistului fără chip: Omul care și-a ascuns fața a construit un ochi de 11 metri

Scena de la Chișinău Arena a fost acoperită cu nisip. În centrul ei s-a ridicat o sculptură de 11 x 11 metri în formă de ochi, în cadrul căruia corpul de balet a dat viață celor mai cunoscute videoclipuri Carlas Dreams. Pe lângă cele 23 de piese reconstruite de la zero, publicul a văzut 11 coregrafii în stiluri de dans foarte diferite, de la cabaret și balet la influențe tribale, street dance și dans contemporan. Momentele de introspecție au alternat cu explozii de energie, în cele 11 coregrafii dedicate. Fiecare tablou a fost sincronizat cu orchestrația, iar concertul a devenit o imersiune în lumea Carla’s Dreams și în trăirile celor mai cunoscute piese ale sale.

Experiența unică din seara de vineri, alături de producția masivă din spate începe călătoria spre România, unde se va repeta pentru o singură dată în seara de 20 Noiembrie, la BT Arena Cluj, in inima Transilvaniei.

Biletele sunt disponibile pe simfonic.carlasdreams.com, bilete.emagic.ro și în rețelele iabilet.ro si entertix.ro.

Simfonic, în cifre

  • 23 de piese, toate reorchestrate de la zero
  • Sold-out la Chișinău Arena
  • 85 de artiști pe scenă: 58 de muzicieni, dirijorul, 8 voci în cor, 6 membri Carla’s Dreams, 12 dansatori
  • O sculptură de 11 x 11 metri în centrul unei scene acoperite cu nisip
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