The art of presence: Oriflame x Cirque du Soleil și noul univers olfactiv Possess Intense

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
The art of presence: Oriflame x Cirque du Soleil și noul univers olfactiv Possess Intense

Înainte de primul salt, există o secundă de liniște. Artistul respiră, lumina îl găsește, iar scena îi aparține. Nu pentru că cere atenție, ci pentru că o atrage.

Aceasta este ideea din spatele colaborării dintre Oriflame și Cirque du Soleil: prezența ca formă de artă. Două branduri globale, două teritorii creative și aceeași fascinație pentru transformare, expresie personală și talent fără granițe. 

Asocierea este neașteptată, dar coerentă. Oriflame lucrează cu frumusețea vizibilă și dimensiunea intimă a încrederii. Cirque du Soleil transformă corpul, mișcarea și imaginația într-un limbaj universal. Unul creează ritualuri personale. Celălalt creează lumi.

Cirque du Soleil este mai mult decât un nume din entertainment. Este un reper cultural global, cu o identitate artistică recognoscibilă. Spectacolele sale au redefinit performance-ul prin acrobație, teatru, costume, muzică și scenografie.

Aici, imposibilul nu este un truc. Este rezultatul talentului cultivat, al disciplinei și al încrederii absolute dintre oameni. Acesta este punctul în care universul Cirque du Soleil întâlnește Oriflame, brand care susține o comunitate internațională unită de dorința de a evolua și de a-și construi propriul drum.

O colaborare globală Oriflame de mare amploare devine astfel un statement despre frumusețe, cultură și puterea expresiei personale.

Parteneriatul prinde contur olfactiv prin Possess Intense și Possess Intense Man.
Nu doar două parfumuri noi, ci două interpretări ale unei aure care se simte înainte de a putea fi explicată.

Possess Intense pentru ea explorează contrastul dintre lumină și mister. Acordul sărat întâlnește bergamota și piperul roz. Imortela și iasomia Sambac aduc o căldură solară, iar vanilia, patchouliul și lemnul de santal creează un siaj ambrat și sofisticat.

În Possess Intense Man, energia este mai întunecată și mai precisă. Cardamomul și elemi deschid compoziția cu accente condimentate. Longoza sălbatică aduce intensitate, iar cedrul, lemnul de santal și Cashmeranul îi construiesc arhitectura persistentă.

Designul continuă acest storytelling. Șarpele de pe flaconul feminin evocă transformarea și puterea intuitivă. Versiunea masculină, cu un capac statement, propune un obiect cu aer de talisman contemporan. 

Parfumul și performance-ul au ceva esențial în comun. Ambele se dezvăluie treptat, schimbă atmosfera și lasă o urmă după ce momentul s-a încheiat.

Aceasta este forța colaborării Oriflame x Cirque du Soleil. Nu folosește spectacolul doar ca sursă de inspirație vizuală, ci îi transpune valorile într-un limbaj olfactiv construit din contrast, intensitate, transformare, control și libertate.

La fel cum Cirque du Soleil transformă mișcarea în emoție, Oriflame transformă parfumul într-o expresie a prezenței personale. Possess Intense nu îți spune cine să fii. Îți amintește că aura personală nu se împrumută și nu se copiază. Se asumă. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Analiza mersului la KINOMED: ce este, ce măsoară și cum te ajută în recuperare
Advertorial
Analiza mersului la KINOMED: ce este, ce măsoară și cum te ajută în recuperare
Mănânci sănătos, faci sport și tot nu slăbești? Verifică-ți rezistența la insulină
Advertorial
Mănânci sănătos, faci sport și tot nu slăbești? Verifică-ți rezistența la insulină
10 întrebări de pus trupei înainte de nuntă
Advertorial
10 întrebări de pus trupei înainte de nuntă
Cum previi iritațiile după folosirea aparatului de ras pentru cap: 7 sfaturi utile
Advertorial
Cum previi iritațiile după folosirea aparatului de ras pentru cap: 7 sfaturi utile
RAYE headliner „Access All Areas”: noul festival Zalando dedicat muzicii, modei și culturii, Berlin 2027
Advertorial
RAYE headliner „Access All Areas”: noul festival Zalando dedicat muzicii, modei și culturii, Berlin 2027
Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți”
Advertorial
Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți”
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Unica.ro
Uită-te bine la el! Îl recunoști? Acum apare des la TV, e plin de mușchi și de tatuaje și îl știe toată România! Când a fost făcută poza asta era un tânăr ca oricare altul, fără prea mulți bani. Ți-ai dat seama cine e?
Uită-te bine la el! Îl recunoști? Acum apare des la TV, e plin de mușchi și de tatuaje și îl știe toată România! Când a fost făcută poza asta era un tânăr ca oricare altul, fără prea mulți bani. Ți-ai dat seama cine e?
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Prins cu o blondă sexy, la o lună de când a anunțat că s-a despărțit de nevastă! Showbizul românesc vuiește!! Gata cu suferința, uite ce iubită sexy și-a făcut
Prins cu o blondă sexy, la o lună de când a anunțat că s-a despărțit de nevastă! Showbizul românesc vuiește!! Gata cu suferința, uite ce iubită sexy și-a făcut
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Căldura și ospitalitatea reală a localnicilor din Thailanda dincolo de zonele turistice aglomerate
Căldura și ospitalitatea reală a localnicilor din Thailanda dincolo de zonele turistice aglomerate
Advertorial

+ Mai multe
Drumul spre Miami începe acum: Red Bull Wings Cup, competiția globală de EA SPORTS FC™ 27, își caută primul campion
Drumul spre Miami începe acum: Red Bull Wings Cup, competiția globală de EA SPORTS FC™ 27, își caută primul campion
Advertorial

+ Mai multe
Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement
Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC