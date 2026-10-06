Analiza mersului la KINOMED: ce este, ce măsoară și cum te ajută în recuperare

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Mersul pare cel mai firesc lucru din lume, dar felul în care te deplasezi spune multe despre sănătatea articulațiilor și a coloanei tale. O ușoară șchiopătare, un pas mai scurt sau un sprijin apăsat pe un singur picior sunt adaptări pe care corpul le face discret pentru a „ascunde” o problemă – până când suprasolicitarea se transformă în durere. Analiza mersului surprinde exact aceste detalii, pe care ochiul liber nu le poate observa.

KINOMED este o clinică de recuperare medicală din București, specializată în recuperare ortopedică, neurologică și sportivă pentru adulți și copii, unde echipa de medici și kinetoterapeuți combină tehnici moderne cu echipamente avansate. Clinica este și partener al Federației Române de Tenis, colaborând cu sportivi de performanță – aceeași rigoare fiind oferită fiecărui pacient.

Ce este analiza mersului

Analiza mersului este o evaluare biomecanica computerizată care măsoară obiectiv modul în care corpul se mișcă în timpul deplasării. Din perspectiva biomecanicii – știința care studiază cum se mișcă corpul și cum distribuie forțele – mersul este o succesiune de faze de sprijin și de balans, numită ciclu de mers. Orice modificare a acestui ciclu poate oferi indicii despre felul în care colaborează articulațiile, mușchii și sistemul nervos. Un mers modificat nu este un diagnostic în sine, ci un semnal că organismul compensează o problemă musculo-scheletală sau neurologică.

Ce măsoară evaluarea

La KINOMED, analiza se realizează pe platforma Walker View, care măsoară în dinamică o serie de parametri:

viteza de mers – ritmul natural în care te deplasezi;

lungimea pasului și a ciclului de mers – diferențele dintre membre pot indica un tipar compensator;

cadența – numărul de pași pe minut;

simetria între membre – arată dacă cele două picioare participă echilibrat la mers;

raportul dintre faza de sprijin și faza de balans – poate evidenția instabilitate, durere sau mecanisme de protecție.

La nevoie, evaluarea poate fi completată cu teste funcționale standardizate, precum Timed Up and Go (TUG), utile în aprecierea mobilității și a riscului de cădere.

Când este recomandată

Analiza mersului este utilă dacă ai dureri persistente la nivelul genunchiului, șoldului, gleznei sau coloanei, dacă simți instabilitate ori un dezechilibru la mers, dacă șchiopătezi după o accidentare sau ești în recuperare după o proteză de șold ori de genunchi. Este recomandată și sportivilor care vor să revină în siguranță la efort și persoanelor în vârstă, la care ajută la identificarea riscului de cădere. Chiar și după ce durerea dispare, organismul poate păstra mecanisme de compensare care suprasolicită alte articulații – iar acestea pot fi depistate din timp.

Cum decurge, pas cu pas

Evaluarea durează aproximativ 30 de minute și este realizată de un kinetoterapeut, într-un proces structurat: discuția inițială și istoricul medical, analiza computerizată propriu-zisă, interpretarea rezultatelor și, la final, o fișă cu concluzii și recomandări personalizate. Rezultatele îți sunt explicate clar și devin un punct de referință: repetată după o perioadă de recuperare, evaluarea permite compararea obiectivă a progresului.

De la evaluare la plan de recuperare

Datele obținute nu rămân o simplă „fotografie” a momentului, ci stau la baza unui plan concret. În funcție de ce arată evaluarea, pașii următori pot include o consultatie de ortopedie pentru afecțiunile aparatului locomotor sau sedințe de recuperare medicala adaptate fiecărui pacient. Abordarea KINOMED este holistică: accentul cade nu doar pe reducerea durerii, ci pe restabilirea unei mișcări corecte și eficiente.

Felul în care mergi este o oglindă a echilibrului dintre articulații, mușchi și sistemul nervos, iar micile dezechilibre ignorate astăzi pot deveni sursa durerilor de mâine. Analiza mersului îți oferă o imagine obiectivă asupra acestor tipare și transformă un disconfort trecut cu vederea într-un plan clar de recuperare, prevenție sau optimizare a mișcării.

La KINOMED, fiecare evaluare este realizată de specialiști cu experiență în biomecanica mișcării, care nu doar rulează un test, ci interpretează datele în context clinic și le integrează într-un parcurs personalizat. Dacă simți că ceva s-a schimbat în felul în care te deplasezi sau vrei pur și simplu să previi problemele înainte să apară, o programare la KINOMED este primul pas către o mișcare corectă și fără durere.

Foto: pexels.com

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