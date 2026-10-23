Elle Extra – Noiembrie 2026

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Foto: www.heydude.ro.

Confort la un alt nivel

În noiembrie, garderoba intră în modul cozy, iar HEYDUDE Wally COMF Suede aduce confortul sezonului într-o siluetă cu un look mai cool. Partea superioară din piele întoarsă premium se combină cu o talpă intermediară extra moale, construcție ușoară și flexibilă și detalii căptușite pentru un plus de confort. Relaxat, versatil și ușor de purtat, Wally COMF Suede completează natural ținutele casual ale sezonului rece.Descoperă HEYDUDE Wally COMF Suede pe

www.heydude.ro.

Foto: www.crocs.ro

Crocs Crafted – Do Your Thing

Toamna aceasta, stilul capătă textură, personalitate și o doză sănătoasă de nonconformism. Colecția Crocs Crafted reinterpretează siluetele iconice ale brand-ului prin materiale premium, finisaje atent lucrate și detalii inspirate de spiritul modern Western. De la texturi suede și accente de stitching, până la imprimeuri camo și finisaje cu personalitate, modelele Crafted sunt create pentru cei care aleg să-și exprime stilul în propriile condiții. O combinație perfectă între confortul emblematic Crocs și o estetică elevată, ideală pentru sezonul de tranziție. Descoperă colecția în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro.

Foto: deichmann.ro

Noiembrie în pas cu tendințele

În noiembrie, Deichmann propune trei dintre tendințele-cheie ale sezonului rece: cizme înalte cu aer sofisticat, ghete cozy inspirate de stilul UGG și modele de trekking cu influențe outdoor. De la nuanțe precum ciocolatiu și negru, până la siluete confortabile și tălpi profilate, selecția răspunde atât ținutelor urbane, cât și escapadelor de weekend. Noile modele îmbină stilul, confortul și funcționalitatea, pentru un sezon rece în care fiecare pas devine parte din look.

Foto: www.oltre.com

Cashmere Chic

Îndrăgostește-te de noua colecție Pure Cashmere de la Oltre și descoperă plăcerea unui sezon rece învăluit în rafinament. De la pulovere delicate la piese versatile, ușor de integrat în garderoba de zi cu zi, cașmirul devine acel lux discret care transformă orice ținută de toamnă-iarnă. Tu ți-ai ales deja piesa preferată? www.oltre.com

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