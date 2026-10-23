Fashion notes – Noiembrie 2026

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului

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  . Actualizat 27.10.2026, 15:24,  de  ELLE
Fashion notes - Noiembrie 2026

Foto: www.epantofi.ro

Arta proporțiilor

Pantofii cu toc pot schimba imediat proporțiile unei ținute și felul în care ea este percepută. Modelele stiletto bordeaux din piele lăcuită, cu vârf ascuțit, aduc o notă sofisticată, în timp ce variantele negre din piele netedă mizează pe linii minimaliste. Purtați alături de costume sau rochii de seară, devin acel accent feminin care echilibrează și definește cu precizie întregul look. Explorează selecția pe www.epantofi.ro.

Foto: www.westwing.ro

Westwing Home Spa: relaxarea începe acasă

Odată cu venirea sezonului rece, baia poate deveni unul dintre cele mai plăcute refugii ale casei. Selecția Home Spa de la Westwing reunește prosoape și halate moi, covorașe, lumânări parfumate și accesorii pentru organizare, într-un decor gândit pentru relaxare. Texturile plăcute, lumina difuză și aromele discrete transformă rutina zilnică într-un adevărat ritual de răsfăț. Găsești selecția pe www.westwing.ro.

Foto: www.modivo.ro

Structură și senzualitate

Noile propuneri Modivo pentru sezonul rece se inspiră din farmecul cinematografiei clasice, dar îl aduc într-o zonă actuală și ușor de purtat. Rochiile feminine, liniile bine definite și accentele strălucitoare construiesc ținute elegante, cu o senzualitate discretă și modernă. Texturile, proporțiile și detaliile atent alese completează o selecție potrivită atât pentru apariții de zi, cât și pentru seară. Descoperă noutățile pe www.modivo.ro.

Foto: www.zalando.ro

Noile tendințe Zalando pentru FW26

Sezonul rece aduce în prim-plan libertatea stilistică și piesele cu personalitate. În noua selecție Zalando, denimul versatil și tricotajele moi capătă accente retro, iar detaliile maximaliste adaugă energie unor ținute construite din contraste. Rezultatul este o garderobă expresivă, actuală și ușor de adaptat stilului personal, de la look-uri relaxate la combinații mai îndrăznețe. Vezi tendințele sezonului pe www.zalando.ro.

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