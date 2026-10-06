10 întrebări de pus trupei înainte de nuntă

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  de  ELLE
10 întrebări de pus trupei înainte de nuntă

Contractul cu trupa se semnează de obicei cu multe luni înainte de nuntă, iar detaliile care lipsesc din el ies la iveală abia în seara evenimentului: o pauză lungă între seturi, o piesă refuzată, o scenă care nu încape lângă ringul de dans. Cele zece întrebări de mai jos acoperă muzica, programul serii, logistica și contractul. Răspunsurile de la prima discuție arată destul de clar dacă trupa lucrează organizat și dacă stilul ei se potrivește cu ce își doresc mirii.

Muzica: cât e live și cât se poate personaliza

1. Cântați totul live sau folosiți și negative?

Unele trupe cântă peste negative, adică piste înregistrate în studio peste care soliștii pun doar vocea. Diferența se aude la volum mare și în piesele rapide, unde soliștii care cântă efectiv pot lungi un refren atunci când ringul e plin. La o întrebare directă, majoritatea trupelor răspund direct. Pe lângă asta, mirii pot cere componența exactă: câți soliști urcă pe scenă, ce instrumente se cântă live și ce muzică se pune de pe laptop.

2. Cât de flexibil este repertoriul?

O listă lungă de piese spune puțin dacă trupa nu acceptă nicio modificare. Trupele obișnuite cu nunțile primesc de regulă o listă de preferințe de la miri, dar păstrează ele ordinea finală, ca seara să nu-și piardă ritmul. Întrebarea utilă este cât pot interveni mirii: pot alege genurile, pot scoate piesele care nu le plac, pot cere mai multă muzică românească? Muzica populară se discută separat, pentru că unele trupe includ două sau trei piese populare în fiecare set, iar pentru mai mult recomandă o solistă de gen.

3. Puteți pregăti o piesă care nu e în repertoriu, de exemplu cea pentru primul dans?

Melodia pentru dansul mirilor este aleasă de obicei cu mult timp înainte, iar mulți miri o vor cântată live în locul înregistrării originale. Unele trupe tratează separat pregătirea melodiei alese de miri pentru primul dans: o repetă în săptămânile dinainte și o includ în programul serii. Condiția obișnuită este ca piesa să se potrivească vocilor soliștilor și să fie trimisă din timp. De aici pornesc întrebările practice: până la ce dată trebuie trimisă piesa și ce se întâmplă dacă tonalitatea originală nu se potrivește vocii?

Programul serii

4. Câte seturi live sunt și cât durează?

La nunți, formula întâlnită des este de trei sau patru seturi live a câte 45 până la 50 de minute, împărțite între felurile de mâncare. Numărul de seturi influențează direct prețul, așa că oferta trebuie să spună clar dacă se referă la seturi, la ore sau la toată noaptea.

5. Ce se aude în pauzele dintre seturi?

În pauze, invitații mănâncă, dar muzica nu ar trebui să se oprească de tot. Unele trupe lasă un playlist pornit de pe laptop, altele au un DJ în echipă care preia ringul imediat după ultima piesă live. Diferența se simte mai ales după miezul nopții, când câteva minute de liniște pot goli ringul de dans. Întrebarea se completează cu una despre volum: cine reglează sunetul în pauze, ca invitații de la mesele din apropierea scenei să poată vorbi între ei.

6. Cine face desfășurătorul serii?

Desfășurătorul leagă muzica de restul serii: intrarea mirilor, primul dans, tortul, aruncarea buchetului. Multe trupe îl construiesc împreună cu mirii și cer doar orele de servire a meselor de la locație, apoi potrivesc seturile live în jurul lor. Răspunsul arată și cine coordonează momentele pe loc, de exemplu un tour manager sau un membru al trupei care vorbește cu ospătarii, cu fotograful și cu mirii în timpul petrecerii. 

Logistica din ziua nunții

7. Ce echipament aduceți și de cât spațiu aveți nevoie?

Sonorizarea, luminile și scena pot fi incluse în ofertă sau pot cădea în sarcina locației, iar diferența apare pe factură. O listă scrisă a echipamentului evită surprizele: mixer, boxe, monitoare, lumini, mașină de fum, eventual ecran LED. Spațiul depinde de câți muzicieni urcă pe scenă, iar pentru o trupă cu doi soliști, saxofon și DJ în aceeași echipă e nevoie de mai mult loc decât pentru un duo acustic. Dream On Band, o trupă cover din București, include scena, sonorizarea, luminile și inginerul de sunet în toate pachetele. 

8. Cât durează montajul și ce trebuie asigurat echipei?

Pentru o trupă cu producție completă, montajul și probele de sunet pot dura în jur de patru ore, iar totul ar trebui să fie gata cu cel puțin o oră înainte de sosirea invitaților. Locația trebuie anunțată din timp, mai ales când găzduiește și alt eveniment în aceeași zi. Masa echipei e un detaliu ușor de uitat. De obicei nu e nevoie de meniul complet, iar un meniu tehnic, cu aperitiv și un fel cald, ajunge pentru o seară lungă. Numărul de porții include și echipa tehnică: inginerul de sunet, luministul și tehnicienii.

Contractul și costurile

9. Ce influențează prețul și cât este avansul?

Prețul unei trupe live depinde în principal de numărul de seturi, de echipamentul tehnic ales și de distanța până la locație. Avansul diferă de la o trupă la alta (la unele este 20% din valoarea contractului) și poate varia în funcție de dată. Sâmbetele din sezonul de nunți, între mai și octombrie, se ocupă primele. Pentru mirii care încă au mai multe oferte pe masă, multe trupe pot bloca data provizoriu pentru câteva zile și anunță dacă între timp apare o altă cerere pentru aceeași zi.

10. Ce se întâmplă dacă se schimbă data sau locația?

Planurile se mai schimbă: locația anulează, data se mută, lista de invitați crește și nunta trece în altă sală. Contractul ar trebui să spună clar ce se întâmplă cu avansul în situațiile acestea, dacă data poate fi mutată fără penalizare și cine plătește deplasarea dacă noua locație este în alt oraș. 

Înainte de semnare

Răspunsurile se pot nota într-un tabel simplu, cu câte o coloană pentru fiecare trupă contactată, ca ofertele să fie comparate pe aceleași criterii: numărul de seturi, echipamentul inclus, cine coordonează seara și ce se întâmplă la schimbarea datei. Tot ce s-a promis la telefon sau pe e-mail merită trecut în contract ori într-o anexă, pentru că în ziua nunții nimeni nu mai are timp să verifice ce s-a spus la prima discuție.

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