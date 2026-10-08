Miss Dior, un nou capitol. Cele mai stylish apariții de la lansarea parfumului emblematic al casei Dior

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Există parfumuri care, indiferent de câte ori sunt reinventate, reușesc să își păstreze identitatea. Miss Dior este unul dintre ele. Lansat pentru prima dată în 1947, parfumul a cunoscut de-a lungul deceniilor numeroase reinterpretări, însă trandafirul și povestea care a inspirat crearea lui au rămas parte din identitatea sa. Cea mai recentă versiune a fost prezentată aseară, la București, în cadrul unui eveniment care a adus împreună nume cunoscute din lumea modei, a muzicii și a industriei de beauty. Laura Giurcanu, Alina Ceușan, Roxana Voloșeniuc, Domnica Mărgescu, Andia, Anca Serea, Misha Miller și Sânziana Negru s-au numărat printre invitatele care au descoperit noua creație.

Povestea începe însă cu mult timp în urmă, mai exact în 1947, un an care avea să marcheze istoria modei. Christian Dior își prezenta atunci prima colecție de haute couture, devenită cunoscută sub numele de New Look, și lansa, în același timp, primul parfum al casei. Designerul își dorea un parfum care să miroasă a iubire', iar inspirația a venit și din relația apropiată cu sora sa mai mică, Catherine Dior, cea care avea să dea numele parfumului.

Pasionată de flori, Catherine cultiva trandafiri în Grasse, în sudul Franței, o regiune renumită pentru tradiția sa în parfumerie. Christian Dior împărtășea această pasiune, iar florile ocupau un loc important atât în creațiile sale vestimentare, cât și în universul parfumurilor sale. Trandafirul a devenit astfel unul dintre ingredientele definitorii ale Miss Dior, fiind prezent și în cea mai recentă versiune.

De această dată, parfumul capătă un caracter mai cald și mai gurmand, păstrând însă notele florale care l-au consacrat. În centrul compoziției se află absolutul de trandafir Centifolia, cunoscut și sub denumirea de Rose de Mai, apreciat pentru aroma sa bogată, catifelată, cu accente de miere și nuanțe discret piperate.

Acestuia i se alătură notele cremoase de vanilie și absolutul de boabe de tonka, care aduce accente delicate de migdale. Un acord lăptos de lemn de santal completează compoziția, alături de patchouli și esență de lemn de trandafir, oferindu-i profunzime și o notă senzuală. Rezultatul este un parfum în care prospețimea florală se îmbină cu dulceața ingredientelor gurmande și căldura notelor lemnoase, fără ca vreuna dintre ele să le domine pe celelalte.

O parte dintre trandafirii Centifolia folosiți pentru obținerea absolutului provin din cele 11 grădini rezervate exclusiv casei Dior din Grasse. Regiunea are o semnificație aparte pentru istoria parfumului, fiind locul în care Christian Dior deținea reședința Château de la Colle Noire, în timp ce sora sa, Catherine, cultiva trandafiri pe domeniul Naysses. Cultivarea acestor flori continuă și astăzi, păstrând una dintre tradițiile care au stat la baza creării Miss Dior.

La fel de atent gândit este și designul sticlei, care păstrează unul dintre cele mai recognoscibile detalii ale parfumului: funda inspirată de creațiile haute couture ale casei Dior. Pentru noua versiune, aceasta poate fi aleasă în mai multe variante, de la imprimeul houndstooth alb-negru până la roz, roz pal sau denim. În plus, Dior oferă posibilitatea personalizării sticlei prin gravarea unui nume sau a unui mesaj, cu cinci fonturi diferite și o selecție de simboluri specifice casei. Este o modalitate de a adăuga o notă personală unui design care a devenit, în timp, la fel de cunoscut precum parfumul în sine.

Natalie Portman, imaginea Miss Dior de mai mulți ani, revine și în campania dedicată noii versiuni. Actrița continuă să reprezinte parfumul într-o campanie inspirată de iubire, tema care se regăsește în povestea Miss Dior încă din 1947. Lansarea este însoțită și de un film de animație realizat de studioul francez Remembers, fondat de Ugo Bienvenu și Félix de Givry. Acesta urmărește istoria parfumului, de la începuturile sale până în prezent, evocând relația dintre Christian Dior și sora sa Catherine, precum și pasiunea lor pentru trandafiri.

La aproape 80 de ani de la lansarea primului Miss Dior, povestea începută de Christian Dior în 1947 merge mai departe. Iar dacă atunci designerul își dorea să creeze un parfum care să miroasă a iubire, noua versiune păstrează aceeași sursă de inspirație, reinterpretată printr-o combinație de trandafir, vanilie și note lemnoase.

Foto: Elena Smintina

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