Imagini noi de la cununia civilă a Valeriei Lungu cu Alex Gîlcă. Detaliul care a atras atenția

Victoria Lungu a publicat fotografii inedite de la cununia civilă a fiicei sale, Valerie Lungu, cu Alex Gîlcă.

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  . Actualizat 08.10.2026, 11:41,  de  ELLE.ro
Victoria și Valerie Lungu
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit civil în luna septembrie, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat familia și prietenii apropiați. La câteva săptămâni de la eveniment, Victoria Lungu, mama creatoarei de conținut, a publicat noi fotografii din ziua cununiei și le-a transmis celor doi un mesaj plin de emoție.

Noi imagini de la ceremonia lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă

Deși Valerie Lungu și soțul ei au preferat să păstreze discreția în privința evenimentului, imaginile distribuite de Victoria Lungu oferă o nouă perspectivă asupra momentului în care cei doi și-au oficializat relația. Victoria Lungu a mărturisit că și-a dorit dintotdeauna să își vadă fiica mireasă și că ziua cununiei a reprezentat un moment deosebit pentru întreaga familie.

Alături de fotografiile publicate pe rețelele de socializare, aceasta a scris câteva rânduri despre emoțiile trăite la ceremonie.

„Cununia civilă a Valeriei și a lui Alex — una dintre cele mai așteptate zile din viața mea. Am visat mereu să-mi văd fiica mireasă, iar ziua cea mare a venit. Pentru mine, ca mamă, a fost un moment unic, plin de emoție, bucurie, liniște sufletească și iubire”, a transmis Victoria Lungu.

Mama lui Valerie a ținut să le facă și o urare celor doi proaspăt căsătoriți, încurajându-i să își fie alături în toate etapele vieții.

„Felicitări, dragii mei! Să fiți sănătoși, să vă iubiți și să vă fiți sprijin unul altuia. Pasul făcut împreună să fie începutul unei vieți întregi în doi. Mama vă iubește”, a mai scris aceasta.

Fotografiile publicate surprind câteva dintre momentele petrecute alături de cei dragi, la evenimentul organizat într-un cadru intim.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă își doresc să devină părinți

Dincolo de căsătorie, Valerie Lungu a vorbit recent și despre dorința de a avea un copil. În podcastul lui Bursucu, concurenta de la Asia Express a dezvăluit că ea și partenerul său au început să acorde mai multă atenție alimentației și programului zilnic.

„Noi ținem o anumită dietă pentru că ne pregătim de bebe și trebuie să mâncăm la o anumită oră. El merge și la sală, așa că încercăm să respectăm acest program”, a explicat ea.

Aceasta a precizat că schimbările au venit și în urma unor rezultate medicale care au determinat-o să își reevalueze obiceiurile alimentare.

„Nu este neapărat o dietă, ci un mod de a mânca sănătos. Noi vrem să avem un copil și să evităm anumite alimente. Eu sunt cea sensibilă, eu sunt problema din familie”, a mai spus Valerie Lungu.

Relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express 2026, a început acum câțiva ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui proiect profesional. La momentul respectiv, modelul a inițiat pașii către o apropiere față de creatoarea de conținut. După ce au petrecut mai mult timp împreună, au început să formeze un cuplu. Cei doi au păstrat inițial discreția cu privire la povestea lor de dragoste, iar în 2023 au apărut pentru prima dată în calitate de cuplu la un eveniment.

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Foto: Instagram

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