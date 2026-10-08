Kylie Jenner, schimbare de carieră. Noul proiect în care este implicată alături de Kim Kardashian

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Kylie Jenner se pregătește pentru primul rol important din cariera sa de actriță. Vedeta va fi protagonista serialului Bachelorette Weekend, pe care îl va produce alături de sora sa, Kim Kardashian.

Potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Deadline, Kylie Jenner va juca rolul principal și va fi producător executiv al producției Bachelorette Weekend, titlul fiind deocamdată unul provizoriu. Proiectul se află în etapa finală a negocierilor pentru a primi o comandă directă de serial din partea Hulu.

Noul proiect reprezintă primul rol major pentru Jenner și marchează o nouă direcție în cariera acesteia. Vedeta pare să urmeze un traseu profesional similar cu cel al surorii sale mai mari, Kim Kardashian, care, după succesul obținut în reality TV, social media și business, și-a extins activitatea în ultimii ani către actorie și producție.

Kim Kardashian este, de altfel, implicată în Bachelorette Weekend în calitate de producătoare executivă, alături de sora sa. Serialul a fost creat de scriitoarea și scenarista Lauren Oliver și este produs de Kapital Entertainment, compania lui Aaron Kaplan.

Ce se știe despre rolul lui Kylie Jenner

Povestea serialului pornește de la un weekend al burlăcițelor care se transformă într-o anchetă pentru crimă. Viitoarea mireasă, interpretată de Kylie Jenner, este găsită moartă în piscină, iar cele mai apropiate prietene ale sale devin suspecte.

Potrivit Deadline, personajul interpretat de Jenner este descris drept punctul central al serialului, în jurul căruia se construiește întreaga poveste. Pe parcursul episoadelor vor fi reconstituite evenimentele care au precedat moartea miresei, pentru a se afla ce s-a întâmplat în timpul acelui weekend.

Bachelorette Weekend are la bază o carte încă nepublicată, scrisă de Flora Collins. Proiectul literar a fost dezvoltat de StoryGiants, compania lui Lauren Oliver specializată în dezvoltarea și adaptarea proprietăților intelectuale. Adaptarea pentru televiziune este scrisă de Oliver și a fost dezvoltată intern în cadrul Kapital Entertainment de Aaron Kaplan și Jaiden Kaplan, potrivit Deadline.

Scenariul a ajuns inițial la Kim Kardashian, cu propunerea ca aceasta să se implice în calitate de producătoare. Kardashian a considerat însă că povestea ar putea fi un proiect potrivit pentru Kylie Jenner în calitate de protagonistă și i-a trimis scenariul surorii sale. Cele două s-au alăturat rapid producției.

Kylie Jenner își îndreaptă atenția către actorie

Deși Bachelorette Weekend ar urma să fie primul său rol major, Kylie Jenner a făcut deja un prim pas către actorie. Vedeta are o apariție cameo în filmul A24 The Moment, al lui Charli xcx, care a atras atenția înaintea anunțării noului proiect.

În ultimii doi ani, Jenner a devenit, totodată, o prezență constantă la evenimente importante din industria cinematografică, unde a apărut alături de partenerul ei, actorul Timothée Chalamet.

Kylie Jenner are deja experiență în calitate de producător executiv. La fel ca ceilalți membri ai familiei Kardashian-Jenner, inclusiv Kim Kardashian, ea este una dintre vedetele și producătorii executivi ai reality-show-ului „The Kardashians”. Producția Hulu revine cu sezonul 8 pe 8 octombrie.

Kim Kardashian și-a construit, între timp, un portofoliu tot mai amplu de proiecte de ficțiune. Ea este protagonista și producător executiv al dramei juridice „Alls Fair”, difuzată de Hulu.

De asemenea, Kardashian va juca rolul principal și va produce viitorul film Netflix The Fifth Wheel. Vedeta este producătoare executivă și al viitorului serial Netflix pentru tineri Calabasas, precum și al producției fără scenariu Team Moms: Baseball, care tocmai a avut premiera pe Paramount+, potrivit Deadline.

Foto: Getty Images

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