Zayn dezvaluie ce apelative adorabile folosesc el si Gigi Hadid unul pentru altul

Gigi Hadid si Zayn sunt, in mod clar, unul dintre cele mai adorabile cupluri din atentia publicului! Cei doi sunt impreuna de peste 1 an, iar relatia lor pare sa fie din ce in ce mai puternica.

Recent, Zayn a dezvaluit, intr-un interviu acordat publicatiei The Sunday Times Style, cu ce apelative se adreseaza unul altuia atunci cand sunt impreuna: „Ii spun Gee, iar ea imi spune mie Zee”. Zayn a mai adaugat: „Mai avem cateva alte porecle, dar pe acelea le voi pastra private.”

Cu privire la relatia lui cu Gigi Hadid, Zayn a mai povestit, in acelasi interviu, ca a vrut sa ii faca o surpriza atunci cand supermodelul se afla la Paris pentru Saptamana Modei, dar ca s-a dat de gol pentru ca sunat-o de pe numarul sau european. Chiar si asa, aceste mici gesturi adorabile nu ne pot face decat sa oftam!

everyday 💘 A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Feb 14, 2017 at 6:31pm PST

Foto: Instagram