The Weeknd confirma relatia cu Selena Gomez… pe Instagram!

Se pare ca lucrurile devin destul de serioase intre cei doi artisti, in momentul de fata ei aflandu-se intr-o vacanta romantica in Italia. Dovada stau si pozele surprinse de paparazzi, in care cei doi merg tinandu-se de brat, dar si fotografiile postate de The Weeknd pe Insta Stories.

De cand s-au afisat prima data impreuna la inceputul lunii ianuarie, abia marti au inceput sa se urmareasca reciproc pe Instagram iar in urma cu o zi The Weeknd a postat pe Insta Stories o imagine cu Selena admirand Nasterea lui Venus, la Galeria Uffizi din Florenta.

Aceasta postare o vedem ca un semn clar al admiratiei puternice a artistului pentru Selena, dar si o dovada clara ca cei doi nu se ascund si impartasesc lumii intregi statusul relatiei lor.

Citeste si:

Selena Gomez si The Weeknd formeaza un cuplu

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram