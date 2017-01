Selena Gomez si The Weeknd au fost surprinsi de paparazi in timp ce paraseau un cunoscut restaurant din Santa Monica. Cei doi se tineau de mana, s-au sarutat si, potrivit surselor, sunt foarte fericiti impreuna.

Selena, in varsta de 24 de ani, si The Weeknd, de 26 de ani se cunosc de cativa ani, cei doi fiind invitati sa sustina recitaluri in show-ul Victoria’s Secret din 2015.

Vestea ca Selena Gomez si The Weeknd formeaza un cuplu a fost primita cu incantare de fanii celor doi. Nu acelasi lucru se poate spune si despre Bella Hadid, fosta iubita a lui The Weeknd.

Bella Hadid si The Weeknd s-au despartit in noiembrie 2016, dupa o relatie de doi ani. La scurt timp dupa ce au aparut pozele cu Selena si The Weeknd, Bella a decis sa nu o mai urmareasca pe Instagram pe Selena. Bella si Selena erau bune prietene, ele intalnindu-se prin intermediul lui Taylor Swift.

Nu se stie inca reactia lui Justin Bieber, cel cu care Selena a avut timp de mai multi ani. In plus, Bieber si The Weeknd au colaborat de multe ori pe plan muzical deci exista posibilitatea ca vestea sa nu fie bine primita de acesta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE