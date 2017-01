Alicia Keys nu vrea sa-si forteze baietii sa fie ceea ce le cere societatea

Alicia Keys, in varsta de 35 ani, a acordat un interviu revistei Allure, in care a vorbit despre faptul ca a obosit sa tot auda ca femeile si barbatii ar trebui sa se comporte in functie de sex.

“M-am saturat de modul in care femeile sunt fortate sa se simta nepotrivite in multe circumstante sau sa se simta nesigure pe baza modului in care suntem percepute de societate, prin prisma modului in care aratam”, a declarat Alicia Keys.

Keys, care are doi copii cu sotul Swizz Beatz – Genesis Ali de doi ani si Egypt Daoud de sase ani – sustine ca ar trebui sa privim lucrurile si din perspectiva opusa.

“Ma supara foarte tare ca fortam baietii sa se prefaca a fi puternici- sa nu planga, sa nu fie sensibili. Lasati-va baiatul sa danseze! Lasati-va baiatul sa-si faca unghiile. Un baiat vrea sa-si faca unghiile. Cui ii pasa?! Toate ideile astea ciudate, opresive”, a completat cantareata.

Alicia, care este si fondatoarea unei asociatii, We Are Here Movement, care sustine egalitatea intre sexe dar si protejarea mediului, a fost dintotdeauna o persoana care a dorit sa-si faca vocea auzita si a continuat sa-si expuna parerile despre nedreptatile care se petreceau in lume.

Keys a facut aluzie chiar la situatia finala a alegerilor prezidentiale din America si a declarat ca este uimita ca problema rasismului nu a contat in perioada alegerilor, dar ea o sa continue sa vorbeasca despre lucrurile care conteaza, asa cum a facut inca de la inceputul carierei sale muzicale.

Citeste si:

Vedetele semneaza scrisoarea deschisa in sprijinul educatiei fetelor

“Nu se va schimba nimic. Ca activist, o sa lupt pentru ce e corect. Este timpul ca noi toti sa ne implicam. Ca mama, sunt o leoaica”, a adaugat vedeta.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE