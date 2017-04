Melania Trump ii reaminteste lui Donald Trump ce trebuie sa faca atunci cand aude Imnul National al SUA

Donald Trump a devenit Presedintele SUA de doar cateva luni, insa deja a avut multe scapari care au facut publicul sa creada ca nu este atat de potrivit pentru a indeplini acest rol. Desigur, el nu a fost foarte placut inca de la inceput, insa nici nu a demonstrat, pana acum, ca cei care il critica se inseala.

De data aceasta, chiar sotia sa, Melania Trump (care nici ea nu este o Prima Doamna ca toate celelalte – pentru ca, pana acum, nu s-a mutat inca la Casa Alba), a fost cea care i-a reamintit lui Donald Trump ce ar trebui sa faca intr-o situatie oficiala.

Cativa privitori mai atenti ai cuvantarii lui Donald Trump cu ocazia Pastelui au observat ca, atunci cand a venit vremea pentru a fi cantat Imnul National al Statelor Unite, lui Donald Trump a trebuit sa i se reaminteasca cum ar trebui sa se comporte intr-o astfel de situatie.

That’s a subtle nudge from Melania to remind Trump to lift his hand during the national anthem… https://t.co/P9XlYpjvcQ

— Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) April 17, 2017