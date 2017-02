Meghan are o viata foarte ocupata. Nu este doar persoana care se lupta pentru drepturile, care calatoreste in jurul lumii pentru a atrage atentia asupra situatiei educatiei femeilor si aducerea de apa potabila cat mai multor oameni, cat si fondatorul unui blog de lifestyle, o scriitoare, cu contributii in eseuri pe tema identitatii sale birasiale si responsabilitatea unei persoane cu faima, dar de ceva timp, este si iubita Printului Harry. Din aceasta cauza, Meghan Markle ar putea parasi serialul „Suits”.

Vedeta se pare ca vrea sa renunte la rolul din serialul care a facut-o faimoasa, pentru a avea mai mult timp pentru viata personala. Stabilita in Toronto, Meghan joaca rolul lui Rachel Zane in seria produsa in Statele Unite.

Potrivit ziarului Daily Star, actrita este in mijlocul unor discutii cu producatorii seriei, pentru a scoate personajul ei din serial. Meghan a interpretat acest rol din iulie 2011 si a contribuit la succesul pe care il are show-ul astazi.

Publicatia a mai sugerat ca Meghan planuieste sa se mute la Blighty, pentru a fi alaturi de iubitul ei. Cuplul este impreuna din vara trecuta si se pare ca lucrurile evolueaza rapid.

Desi acum se vorbeste de scoaterea personajului lui Meghan din serial, la intalnirea din decembrie a echipei, creatorul serialului, Aaron Korsh, a mentionat ca nu exista posibilitatea ca un membru sa paraseasca show-ul.

