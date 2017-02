Adevarul nespus despre actrita Meghan Markle, iubita Printului Harry

De la postarile de pe Instagram, in care cei doi apareau purtand bratari din margelute asortate pana la zvonurile unei casatorii, in legatura cu care insasi Regina Marii Britanii ar trebui sa-si dea acordul, lumea vorbeste mai mult ca niciodata despre actrita Meghan Markle: cine este, cum a reusit sa-l farmece pe unul dintre cei mai celebri burlaci ai lumii si ce planuri de viitor au cei doi.

1. Meghan Markle este celebra mai ales rolurilor din televiziune

Meghan Markle (in varsta de 35 de ani) este probabil foarte cunoscuta datorita lui Rachel Zone, rolul sau din serialul „Suits”, dar si rolurilor interpretate in „90210” si „Fringe”. In plus, a mai aparut in „Castle”, „CSI: Miami” si „The League”. A avut si cateva roluri mai mici in productii cinematografice, cum ar fi cel al barmanitei Megan din „Remember Me” si Jamie din „Horrible Bosses”.

2. Meghan Markle a crescut in luminile rampei

Meghan Markle a declarat intr-un interviu acordat revistei Esquire ca a crescut pe platourile de filmare ale celebrului sitcom „Married… With Children” („Familia Bundy”), pentru ca tatal ei facea parte din echipa de filmare. Asa ca, dupa scoala, Meghan isi petrecea timpul la filmari.

„Tata era director de lumini si imagine la „Familia Bundy”. De fapt, abia anul trecut s-a pensionat. Timp de zece ani, in fiecare zi dupa scoala, eram pe platouri, un loc de-a dreptul amuzant, dar si pervers, pentru o fetita imbracata in uniforma scolii catolice la care studiam. De multe ori, tata imi spunea: «Meg, de ce nu te duci sa dai o mana de ajutor celor de la decoruri? E un pic cam multa culoare aici pentru ochii unei fetite de 11 ani»”, isi aminteste ea. Ba mai mult, Meghan tine minte ca ai ei considerau, uneori, serialul prea riscant pentru inocenta ei, asa ca nu avea voie sa se uite decat la generic, unde putea zari numele tatalui ei, la finalul fiecarui episod.

3. Meghan Markle a aparut si intr-un concurs TV

Sigur nu ti-ar trece prin cap ca actrita Meghan Markle a fost candva una dintre fetele care faceau figuratie in cadrul unui concurs TV foarte popular. Dar da, Meghan a fost una dintre acele tinere frumoase care apar in cadru aducand mapa cu intrebari, timp de un sezon, la concursul „Deal or no Deal”.

Ea a declarat revistei Esquire ca, desi nu este unul dintre momentele ei favorite din cariera, aceasta aparitie a ajutat-o sa se mentina in atentia publicului, in timp ce isi croia drum spre alte oportunitati: „As pune aceasta aparitie in categoria lucrurilor pe care le faceam in timp ce mergeam la auditii. Prima oara am inceput sa lucrez la ambasada Statelor Unite din Argentina, si apoi am ajuns la Deal or No Deal, care a fost o adevarata experienta pentru mine. M-a ajutat sa inteleg ce-mi place si ce nu-mi place”. Pe scurt, nu este subiectul ei preferat de discutie.