Madalina Ghenea, eroina unui basm contemporan

Care este, de fapt, povestea acestei superbe femei, al carei nume este astazi pe buzele tuturor, mai ales de cand s-a aflat ca este insarcinata cu iubitul ei, afaceristul de succes Matei Stratan?

De la o emisiune de copii pe scena la San Remo

Nascuta pe 8 august 1987, in Slatina, Madalina a fost inca de la o varsta frageda in lumina reflectoarelor, participand la emisiunea tv „TipTopMinitop” (in paralel, Madalina a luat lectii de balet si de pian). La varsta la care alte adolescente abia se hotarasc ce liceu sa urmeze, Madalina este remarcata de designerul italian Gattinoni, lansandu-se astfel in lumea modelling-ului. Din acel moment, Madalina Ghenea a inceput sa prezinte pentru marile case de moda din lume, defiland pe catwalk-uri din intreaga lume, din Italia si Franta pana in Japonia si Africa de Sud. Nu e de mirare ca Madalina se descrie ca fiind „cetatean al lumii, ce-si cara viata intr-o valiza”. Probabil ca notorietatea Madalinei a explodat atunci cand a aparut in videoclipul lui Eros Ramazzotti- Il tempo tra di noi, in care apare in rolul iubitei lui. In 2008 a fost una dintre protagonistele calendarului Peroni, iar in anul 2010, a debutat in televiziune, participand la concursul Ballando con le stelle, devenind partenera lui Simone Di Pasquale.

Anul trecut, in februarie, Madalina Ghenea a stralucit pe scena festivalului San Remo, dar si iunie, la festivalul TIFF de la Cluj, unde i-a inmanat premiul pentru intreaga activitate legendarei Sophia Loren, cu care este adesea comparata. Tot anul trecut, ati putut-o vedea in filmele Youth (regizat de Paolo Sorrentino, in care joaca rolul de Miss Universe ) si Zoolander (regizat de Ben Stiller), ambele filmate in 2016. Madalina Ghenea a mai aparut si in alte filme: Smitten, Razza Bastarda (unde a jucat rolul Dorinei, despre care a afirmat ca a fost una dintre cele mai mari provocari ale carierei ei de actrite), I Soliti Idioti.

Madalina Ghenea nu este numai o frumusete irezistibila, ci este si implicata in cauze umanitatre, cum ar fi organizatia „Artists for Peace and Justice” pentru Haiti; in plus, Madalina s-a implicat si renovarea maternitatii din orasul ei natal.

Probabil ca toate aceste zvonuri si speculatii isi vor afla sfarsitul in aceste zile, cand Madalina Ghenea a confirmat ca este insarcinata in opt luni cu iubitul ei, afaceristul de succes Matei Stratan, alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste inca din primavara anului trecut (desi carcotasii spuneau ca relatia lor nu va dura prea mult, cei doi avand personalitati foarte diferite). Se pare ca cei doi s-au cunoscut in Bucuresti, prin intermediul unor prieteni comuni si au petrecut apoi vara impreuna, Madalina postand imagini superbe din vacante pe retelele de socializare.

Chiar daca mass media n-a fost intotdeauna de partea Madalinei, pana la urma o poveste in care se imbina frumusetea, succesul si notorietatea nu poate fi decat una fericita, indiferent care sunt zvonurile si speculatiile cu care a fost alimentata curiozitatea publicului de-a lungul timpului. Iar fericirea Madalinei este pentru multe dintre noi un motiv de speranta: intr-o lume in care scandalurile tin prima pagina a ziarelor si fac trafic pe internet, vestea ca una dintre cele mai frumoase romance este insarcinata ne-a facut sa privim viata cu mai mult optimism la inceput de primavara.

Foto: Matei Stratan