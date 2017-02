Lady Gaga – spectacol incredibil la Super Bowl!

Super Bowl, meciul de fotbal pentru campionat a National Football League (NFL), in America, este unul dintre cele mai urmarite show-uri si este privit de catre americani drept o sarbatoare nationala! In fiecare an, in pauza de la jumatatea show-ului, un artist este invitat sa cante – anul acesta, a fost vorba despre Lady Gaga!

Lady Gaga a oferit un spectacol de exceptie in pauza de la jumatatea show-ului Super Bowl!

HOUSTON REHEARSAL / MASON POOLE A photo posted by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Feb 5, 2017 at 5:36pm PST

Artista a aparut cantand „God Bless America” pe acoperisul uriasului stadion de fotbal, iar apoi a coborat de-acolo „in zbor”.

.@LadyGaga kicks off her #SB51 halftime show with ‘This Land Is Your Land.’ pic.twitter.com/UrvVbni6hs — Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2017

Apoi, Lady Gaga a cantat o serie de fragmente din cele mai populare melodii ale sale. In timpul melodiei „Million Reasons”, aceasta si-a salutat parintii, convinsa fiind ca acestia o urmaresc!

Lady Gaga si-a incheiat show-ul intr-un mod absolut incredibil: ultima melodie cantata a fost „Bad Romance”, iar artista a aruncat microfonul dupa ultimul vers cantat si a sarit, pur si simplu, de pe scena!

Urmareste intregul show al artistei, de la cap la coada!

Foto: Instagram