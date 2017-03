Gigi si Bella Hadid vorbesc despre sanatatea lor mentala, acestea fiind atente la sanatatea lor. Sora cea mica, Bella, sufera de boala Lyme, care are printre principale simptome stari de oboseala cronica, in timp ce Gigi a marturisit in decembrie anul trecut ca se zbate cu sindromul Hashimoto, o boala autoimuna care duce la degradarea treptata a tiroidei.

Cand s-au asezat sa vorbeasca cu un reporter despre cum e viata lor cu aceste diagnostice si cum reusesc sa nu cedeze presiunii la care sunt supuse, ele au mentionat o metoda prin care isi pastreaza sanatatea mentala si asta le ajuta sa duca la bun sfarsit restul proiectelor pe care le au.

Din cauza bolii de care sufera, Bella a trebuit chiar sa renunte la una din pasiunile ei, si anume calaritul. Ea a mai spus ca desi nu mai poata sa faca asta acum, crede ca totul se intampla cu un scop. Este fericita cu locul in care se afla acum cariera ei, nerenuntand la ideea ca poate in cativa ani va putea poate sa-si cumpere un loc in care sa poata tina cai, ca sa poate sa se duca sa calareasca in voie cu mama ei, care sufera de aceeasi boala.

Bella ia o multime de vitamine, biotice si face injectii in fiecare zi, se simte extrem de obosita la sfarsitul fiecarei zile, dar spune ca se uita inapoi si e mandra de ce a realizat.

Gigi are parte de aceeasi oboseala si pentru ca amandoua sunt modele foarte faimoase, exista si o oarecare presiune din partea social media. Astfel ele au fost nevoite sa vina cu o solutie pentru a nu simti ca cedeaza. Isi iau pauza de la Instagram sau alte platforme, cateva zile pe luna. Este un aspect important, pe care il respecta cu sfintenie.

Pentru ca toata activitatea lor presupune camere de filmat si continua implicare in campanii online, o pauza de la acest mediu este remediul perfect, de care au nevoie pentru a fi mereu in forma si a gasi energie pentru proiectele viitoare. “O data pe luna imi rezerv cateva zile ca sa fac detox (de Instagram). Te uiti in sus si vezi lumea din jurul tau, in loc sa stai cu ochii in telefon toata ziua”, a mai spus Gigi.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram