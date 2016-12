Franca Sozzani, redactorul-sef Vogue Italia, a decedat

Franca Sozzani, redactorul-sef al revistei Vogue Italia, a incetat din viata astazi, la varsta de 66 de ani.

Franca Sozzani a fost la carma editiei italiane a cunoscutei reviste Vogue timp de 28 de ani.

Sozzani era recunoscuta global, atat pentru munca sa la Vogue, cat si pentru activitatea sa filantropica, fiind ambasador pentru Organizatia Natiunilor Unite. Recent, Franca Sozzani a primit premiul „Swarovksi pentru Schimbare Pozitiva” oferit in cadrul ceremoniei BFC.

Cat timp Sozzani s-a aflat la conducerea revistei Vogue Italia, publicatia a abordat probleme controversate precum discriminarea in functie de rasa sau in functie de greutate. Franca Sozzani a transformat Vogue Italia intr-un adevarat punct de referinta in ceea ce priveste estetica imaginii.

Anna Wintour, redactorul-sef al revistei Vogue USA, a declarat, pe site-ul publicatiei, ca ea si cu Franca Sozzani au inceput sa lucreze in acelasi timp si ca au devenit si au ramas prietene timp de 30 de ani.

Foto: Instagram