Donald Trump si Printesa Diana, o istorie mai putin cunoscuta

Donald Trump si Printesa Diana au impartit aceeasi masa in timpul unui eveniment important la care ea a fost distinsa cu „United Cerebral Palsy Humanitarian of the Year Award”. Se pare ca la aceasta cina Trump i-ar fi oferit accesul gratuit la clubul sau de golf din Florida, insa Printesa Diana a refuzat.

In acea perioada ea se intalnea cu Theodore Forstmann, iar Donald Trump era casatorit cu Marla Maples. Cu toate acestea, la scurt timp dupa aflarea vestii divortului Dianei de Printul Charles, Donald Trump i-a trimis la Kensington Palace un buchet de trandafiri.

Acesta a continuat sa ii trimita flori, sperand ca Printesa Diana va accepta sa se intalneasca cu el, insa gestul sau a speriat-o putin pe Printesa Diana.

In 1997, la cateva saptamani dupa moartea ei, Trump a vorbit despre legatura lui cu Printesa Diana, spunand in cadrul unui interviu ca aceasta avea o frumusete de supermodel si ar fi putut sa fie cu ea. Declaratiile acestea nepotrivite au continuat si in anul 2000, cand presedintele Statelor Unite a inclus-o pe Diana in topul femeilor cu care si-ar dori sa se culce, el adaugand ca „era nebuna, dar acestea sunt detalii minore.”

Citeste si:

Printul Harry a dezvaluit care este marele sau regret dupa moartea Printesei Diana

Intorcandu-ne in prezent, ne lovim de noi declaratii facute de Trump, de data aceasta el negand in cadrul unui interviu din 2016 ca ar fi avut vreo pasiune pentru Printesa Diana: „Complet false. Este atat de fals”.

Ne-am obisnuit, desigur, cu aceste declaratii date de actualul presedinte al Statelor Unite, insa cu siguranta nu ne-am fi asteptat ca el sa aiba o pasiune pentru Printesa Diana.

Foto: Arhiva Revistei ELLE