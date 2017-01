Primul interviu oficial al lui Donald Trump in calitate de presedinte

Dupa ce a semnat un ordin executiv pentru a construi un zid la frontiera cu Mexicul si dupa ce a decis sa retraga fondurile federale oraselor care acorda azil imigrantilor fara documente, Donald Trump s-a hotarat ca este momentul pentru primul sau interviu oficial in calitate de presedinte, interviu pe care i l-a acordat jurnalistului David Muir de la ABC News.

In stilul sau caracteristic, Donald Trump nu s-a sfiit sa spuna „ca este cea mai prezidentiabila persoana din istoria Statelor Unite, cu exceptia lui Abe Lincoln.” In plus, el s-a referit la fraudele din timpul procesului electoral, sustinand ca ar fi castigat cu o majoritate mult mai mare daca nu ar fi fost inregistrate ilegal milioane si milioane de voturi. „ Sunt inregistrati oameni morti, sau oameni cu documente ilegale, in doua state. Persoane inregistrate in New York si in New Jersey, care au votat de doua ori. Am pierdut milioane de voturi.”

In acest punct al discutiei, Muir l-a intrerupt pe Trump pentru a-i reaminti ca acum este presedintele Statelor Unite si ca o astfel de afirmatie submineaza principiile fundamentale ale procesului democratic din America, intrucat acuzatiile de frauda electorala, formulate si anterior de Trump, au fost dezbatute si s-au dovedit a fi nefondate. Insa Trump si-a sustinut pana la capat punctul de vedere.

Intrebat fiind daca contribuabilii din Statele Unite vor plati pentru zidul care se va construi la frontiera cu Mexicul, raspunsul lui Trump a fost ca America va fi despagubita. Jurnalistul i-a reamintit ca presedintele Mexicului a declarat raspicat ca nu va face asta, la care Trump a raspuns in stilul sau caracteristic: „Cred ca n-a avut incotro si a trebuit sa spuna asta. Va spun eu ca va fi o forma de plata, poate una mai complicata, dar va fi o plata.” In ceea ce priveste termenul de finalizare a constructiei, Trump a spus ca „e vorba de luni”.

Despre imigrantii ilegali, Trump a oferit un mesaj pe care, cu indulgenta, l-am putea numi contradictoriu. „N-ar trebui sa-si faca griji. Sunt aici ilegal. Nu trebuie sa fie ingrijorati. Am o inima mare.”

In legatura cu discursul de la investirea sa ca presedinte, Trump a declarat, in ciuda numeroaselor relatari de la fata locului, care au sustinut exact contrariul: „Oamenilor le-a placut la nebunie. M-au ovationat minute in sir. Nimeni n-a stat stat jos in timpul discursului. Am fost inconjurat de dragoste.”

In final, l-a sfatuit pe jurnalistul David Muir sa se uite pe Fox ca sa aiba o imagine mai clara a momentului.

Foto: Arhiva Revistei ELLE