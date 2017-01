In ultima zi in functia de presedinte a lui Barack Obama momentele emotionante nu au lipsit. Desi oamenii privesc cu teama mandatul lui Donald Trump, acesta le-a transmis oamenilor sa aiba incredere in puterea lor, deoarece doar impreuna pot face schimbari. Totodata, le-a multumit pentru ca l-au transformat intr-un om mai bun: “M-ati facut un presedinte mai bun. M-ati facut un om mai bun.”.

El a publicat o scrisoare in care a amintit de lucrurile importante pe care le-a realizat in cei opt ani de mandat, printre care Obamacare, sistemul prin care multi cetateni americani au avut in sfarsit acces la ingrijire medicala. Totodata, el a transmis oamenilor ca va fi alaturi de ei intotdeauna, oferindu-le un link unde poate fi contactat.

Scrisoarea lui nu a fost singurul lucru care a emotionat pana la lacrimi. Ellen DeGeneres a dorit sa multumeasca familiei Obama pentru felul in care au ajutat la legalizarea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex. Aceasta a realizat un videoclip, adunand secvente amuzante cu Michelle si Barack.



De astazi Casa Alba va fi locuita de Donald Trump, familia Obama pregatindu-se sa plece. In ultima zi in functia de presedinte a lui Barack Obama, Michelle a facut un ultim tur al casei insotita de cei doi caini, Bo si Sunny. Intre timp Sasha si Malia se pregatesc probabil de noua lor viata, iar presedintele a declarat in ultima conferinta de presa ca doreste sa scrie o carte.

Taking it in on one last walk through the People’s House. 🙋🏽🐶🐶🇺🇸 Un clip video postat de First Lady Michelle Obama (@michelleobama44) pe 18 Ian 2017 la 09:55 PST

Barack Obama a fost cu siguranta unul dintre cei mai indragiti presedinti ai SUA, el reusind sa schimbe viata a milioane de oameni. Ne vei lipsi, POTUS!

Foto: Instagram