Vineri, la doar o saptamana de la investirea in functie, Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice accesul in SUA imigrantilor din 7 tari musulmane. Impotriva acestei masuri mii de oameni, printre care si celebritati au prostestat, aratandu-si solidaritatea fata de persoanele oprite in aeroporturi. Barack Obama a facut prima declaratie despre proteste, acesta acordand sprijin oamenilor care au organizat aceste manifestatii pasnice, numindu-i in ultimul sau discurs ca presedinte, “gardieni ai democratiei”.

Citeste si:

Tot ce trebuie sa stii despre masura impotriva musulmanilor data de Trump

In declaratia postata de purtatorul de cuvant, acesta nu foloseste numele lui Trump si nici nu vorbeste despre masura propriu-zis, insa isi exprima nemultumirea fata de aceasta discriminare impotriva oamenilor din cauza religiei lor, spunand ca sunt in joc valorile Statelor Unite.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX — Kevin Lewis (@KLewis44) January 30, 2017

Foto: Arhiva Revistei ELLE