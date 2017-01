Ai mereu prea multe lucruri de facut si simti ca niciodata nu ai timp pentru tine? Iti faci griji pentru orice si rar te bucuri cu adevarat de vacanta? S-ar putea ca singura cauza care declanseaza toate aceste probleme sa fii chiar tu. Descopera 4 moduri in care iti complici singura viata.

1. Simti ca trebuie sa faci ceva in orice moment

Este normal sa ai un program bine stabilit, insa nu trebuie sa ai ceva de facut in orice moment. Daca se intampla sa ai mai mult timp liber, foloseste-l pentru a te relaxa. Nu iti faci griji ca nu termini tot ceea ce ti-ai programat, ai nevoie si de timp pentru tine daca vrei sa fii mai eficienta in tot ceea ce faci, atat la locul de munca, cat si inafara lui.

2. Trebuie sa faci prea multe alegeri

Trebuie sa iti alegi hainele, ce vei prepara la cina, unde vei pleca in vacanta. Sa iei decizii nu este intotdeauna usor, insa s-ar putea sa transformi chiar si cele mai banale activitati in adevarate provocari. Fii mai relaxata si incearca sa te distrezi atunci cand nu este vorba de lucruri serioase, de exemplu alegerea viitorului apartament. In plus, incearca sa fii mereu multumita de alegerile tale si sa inveti din posibilele greseli.

3. Simti mereu nevoia unei schimbari

Daca esti o persoana care se plictiseste repede, s-ar putea sa simti constant nevoia de schimbare. Comanzi mereu un preparat diferit de mancare si nu ti-ar placea niciodata o vacanta de o saptamana intr-un singur oras. In acest caz tot ce poti face este sa te bucuri de momente si sa fii multumita de ceea ce ai. Acelasi lucru este valabil si in relatia ta.

4. Iti doresti mereu cele mai noi lucruri

Fie ca este vorba de garderoba ta, gadget-uri sau locuinta, ai vrea sa ai mereu cele mai noi lucruri. Oricine isi doreste acest lucru, insa ai grija sa nu transformi totul intr-o obsesie care nu te va lasa sa fii fericita. Aminteste-ti ca nu obiectele conteaza cu adevarat. Desigur, poti face mereu imbunatatiri, insa nu te lasa controlata de noutatile care apar in orice domeniu. Vei fi mai fericita daca inveti sa pretuiesti tot ce ai deja.

