6 semne care arata ca nu esti tu cauza problemelor in relatie

Atunci cand intr-o relatie apar certurile, te gandesti automat daca nu cumva tu contribui mai mult la aceasta stare de conflict care exista intre voi doi. Cel mai bine este sa analizezi si comportamentul partenerului si sa fii atenta la aceste semne care arata ca nu esti tu cauza problemelor in relatie.

1. Partenerul tau nu te asculta niciodata

Daca tu si partenerul tau va certati ocazional si tu incerci sa schimbi ceea ce il deranjeaza la tine, insa el nu face acest lucru, atunci nu ar trebui sa te simti vinovata pentru viitoarele conflicte. Daca el face in continuare lucrurile intr-un mod deranjant pentru tine, de exemplu nu te ajuta niciodata la curatenie, atunci ar trebui sa fii constienta ca nu depune un efort prea mare pentru a te face fericita.

2. Tu esti cea care isi cere intotdeauna scuze

Dupa o cearta este normal sa iti ceri scuze si sa incerci sa indrepti lucrurile, insa daca tu esti singura care procedeaza asa in relatia voastra, atunci inseamna ca problemele voastre nu sunt cauzate mereu de tine. Partenerul tau ar trebui sa iti urmeze exemplul si sa isi ceara scuze atunci cand greseste.

3. Esti singura care accepta critica

Intr-o relatie ambii parteneri fac greseli, insa este foarte important cum reactionezi atunci cand ti se reproseaza anumite lucruri. Daca doar tu accepti sa fii criticata si chiar te gandesti sa schimbi ceea ce il deranjeaza pe partenerul tau, atunci cu siguranta nu esti tu cauza tuturor problemelor in relatie.

4. Exista evenimente nefericite inafara relatiei

Viata voastra este influentata si de intamplarile de la locul de munca sau de problemele de familie. Daca partenerul tau este concediat sau poate nu este multumit de job-ul sau, trebuie sa fii alaturi de el in aceste momente. Pentru a avea o relatie fericita, aveti nevoie de comunicare, deoarece doar in felul acesta veti reusi sa depasiti momentele dificile.

5. Aveti probleme financiare

Din nefericire, problemele financiare apar in viata oricarui cuplu. Intr-o relatie ambii parteneri trebuie sa fie atenti la cheltuieli, insa daca doar tu tii cont de facturi si datorii, atunci este momentul sa ai o discutie serioasa cu iubitul tau. Amandoi trebuie sa fiti responsabili si, daca ti se pare o idee buna, sa deschideti un cont bancar comun.

6. Va aflati in momente diferite ale vietii

Foarte multe probleme pot aparea in viata unui cuplu in momentul in care partenerii isi doresc lucruri diferite. Daca tu ai vrea sa te muti cu iubitul tau, insa el inca nu este pregatit sau invers, este normal sa apara tot felul de discutii. In aceste momente nu este important sa aruncati vina unul pe celalalt, ci sa gasiti solutii daca va doriti un viitor impreuna.

