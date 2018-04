Victoria Beckham, de la star pop la designer de succes

Victoria Beckham a devenit cunoscută datorită formației din care a făcut parte, Spice Girls. În 1994 ea a participat la o audiție pentru a primi un loc în trupă și, așa cum știm deja, atât ea, cât și colegele sale au cunoscut succesul. Primul single al trupei, Wannabe a ocupat primul loc în topurile muzicale din întreaga lume, iar primul lor album s-a vândut în milioane de exemplare.

După destrămarea trupei în 2001, Posh a încercat să aibă o carieră solo. A avut patru melodii care au întrat în topuri, însă primul ei album nu s-a vândut conform așteptărilor, așa că următoarele două albume nici nu au mai fost lansate.

Victoria s-a căsătorit cu David Beckham în 1999 și a devenit una dintre cele mai fotografiate femei. Tabloidele au scris numeroase povești despre ea și familia ei, însă acest lucru nu a oprit-o să facă ce și-a dorit. Chiar ea spunea că întotdeauna a fost pasionată de modă, însă a muncit pentru tot ce a realizat și asta face dintotdeauna. „Nu stau să aștept să mi se întâmple lucruri: merg și lupt pentru ce îmi doresc”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Business of Fashion.

Victoria Beckham nu și-a dorit să fie doar soția unui fotbalist celebru, însă ajutată de atenția pe care o primea, ea și-a creat un brand puternic. Și-a început cariera colaborând cu diverse alte branduri. A lansat o colecție de jeans VB Rocks pentru Rock & Republic, a lansat o colecție de ochelari de soare, dVb Eyewear, și, la fel ca orice altă vedetă, și un parfum.

În 2008 ea extins brand-ul și a renunțat la alte colaborări. Din punct de vedere financiar, acest lucru nu a fost o problemă. Beckham era brand puternic și, totodată, Simon Fuller, fostul manager al trupei Spice Girls a decis să investească în compania Victoriei.

În 2011 și 2014 ea a primit Premiul pentru Cel mai bun brand în cadrul British Fashion Awards. Echipa ei are sute de angajați și ea a recunoscut într-un interviu pentru NY Times că este ajutată de persoanele cu care lucrează. „Pot desena, dar destul de greu. Cred că este ok. Nimeni nu se așteaptă să o fac altfel. Când încep să lucrez la o nouă colecție, pur și simplu stau cu echipa mea și vorbesc despre ce îmi place, ce mă inspiră, ce doresc, ce vreau să aud și ce nu am făcut până acum.”

Deși cariera muzicală s-a sfârșit, Victoria Beckham a găsit un domeniu mult mai potrivit, iar cifrele arată acest lucru. Brandul ei se găsește pe lista celor 25 cel mai bine vândute mărci pe Net-a-Porter, chiar dacă prețurile ei nu sunt întocmai accesibile (ea a creat și o colecție specială cu astfel de prețuri). A reușit să creeze un brand puternic realizând haine pe care le-ar purta și ea, haine pe care orice femeie ar trebui să le aibă în garderobă. Piesele clasice au transformat-o pe Victoria Beckham într-un designer respectat și îndrăgit.

Cu toate acestea, ea este foarte modestă. Succesul nu a schimbat-o și, deși în fața camerelor de fotografiat ea nu zâmbește niciodată, se pare că este o persoană amuzantă, care iubește să râdă și să se distreze cu familia sa.

Și, dacă privim fotografiile vechi cu Victoria Beckham, observăm cât de mult s-a schimbat și stilul acesteia.

Foto: Instagram

