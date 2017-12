Victoria Beckham vorbeste despre operatiile estetice pe care regreta ca le-a facut

Sotia lui David Beckham – despre care s-a scris ca ar avea numeroase interventii – spune ca nu ar fi trebuit sa incerce sa si modifice bustul.

“Probabil ca ar trebui sa spun, nu va modificati sanii” scrie aceasta intr-o scrisoare adresata Vogue UK. “In toti acesti ani am negat – o porcarie. E un semn de insecuritate. Bucurati-va de ceea ce aveti.”

Se presupune ca Victoria ar fi avut prima marire a bustului in 1999, urmata de o alta in 2006, si de o a 3-a (de data aceasta de micsorare) in 2009.

O alta celebritate care a recunoscut public ca regreta vizita la medicul estetician este actrita Courtney Cox, care in timpul unei aparitii in show-ul Bear Grylls si-a amintit cu parere de rau interventiile facute pentru a arata mai tanara.

“Te uiti la o poza cu tine si reactia ta este ‘O, Doamne’” povesteste actrita. “Adica arati oribil. Si eu am facut lucruri pe care le regret, dar din fericire au fost genul de substante care se dizolva in timp si dispar. Iar asta e bine pentru ca nu era cel mai bun look al meu. Deci acum am un alt motto ‘las-o asa!’”

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Arhiva Revistei ELLE