Vestea despre continuarea serialului Sex and The City care îi va întrista pe fani

Pe măsură ce filmările la continuarea serialului Sex and The City avansează, apar noi informații despre scenariul producției, însă unele vești nu vor fi deloc pe placul fanilor.

Potrivit unei surse citate de DailyMail, una dintre cele mai mari surprize neplăcute de care vor avea parte cei care vor urmări And Just Like That – continuarea show-ului iubit de milioane de oameni – are legătură cu unul dintre principalele personaje din Sex and the City. Chiar din primul episod, unul dintre cele mai importante și îndrăgite personaje va muri.

Aceeași sursă a precizat că este foarte posibil ca personajul care va muri să fie chiar Mr.Big, soțul lui Carrie, în timp ce alte surse zic că este vorba despre Samantha Jones, personaj interpretat de actrița Kim Cattrall, care a refuzat să participe la noul proiect.

„Numai actorii principali și o mică parte din echipă știu ce personaj va muri și au contract foarte strict de confidențialitate. Sarah Jessica Parker este producător executiv și vrea să șocheze audiența astfel încât să realizeze că este vorba de un serial complet diferit de precedentul, că orice se poate întâmpla și oricine poate muri.. exact ca în viață”, a mai precizat sursa.

Conform sursei, acest deces șocant va fi cel care o va determina pe Carrie Bradshaw să reia legătura cu prietenii ei, Stanford Blatch (interpretat de Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) și Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis).

Carrie și Mr Big s-au reîntâlnit zilele trecute la filmările pentru noul serial And Just Like That…, continuarea iconicei serii Sex and The City. Deși relația lor prezentată în serialul inițial și în cele două filme care i-au urmat a fost mereu una neasumată și toxică, să ne amintim că, în cele din urmă, cele două personaje s-au căsătorit, nu fără să aibă parte și de dificultăți în căsnicie.

Acum, Carrie și Mr Big, cuplul idealizat de milioane de fani, s-au reîntâlnit la filmările noii serii, dar scena surprinsă de fotografi nu pare să fie deloc una confortabilă. Faptul că Big nu poartă verigheta în imagini nu face altceva decât să confirme temerile fanilor cum că ce doi se despart.

Filmările pentru And Just Like That… se desfășoară în New York, acolo unde au și fost suprinși Carrie și Mr Big, îmbrăcați în ținute de gală. Sarah Jessica Parker, celebră pentru ținutele sale în rolul jurnalistei Carrie Bradshaw, poartă un body cu mâneci trei sferturi de la Capezio (în valoare de doar 25 de dolari), o fustă Carolina Herrera și pantofi Duchessa Gardini, alături de o brățară Rosa De La Cruz din aur și abanos, în valoare de 2.595 lire sterline. De asemenea, Carrie poartă o pălărie în forma unei păsări – o referință la dureroasa scenă în care a fost părăsită de Big chiar înainte de nuntă, purtând o pasăre pe cap.

În imagini este vizibilă și poșeta eroinei, o piesă vintage pictată de mână de artista Rebecca Moses, în valoare de 850 de dolari, una din seria limitată și sustenabilă de 12 bucăți.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

