Vedetele sunt alături de Chrissy Teigen, după pierderea de sarcină pe care a suferit-o

Miercuri seară, Chrissy Teigen a anunțat pe contul său de Instagram că a suferit o pierdere de sarcină. Chrissy este căsătorită cu muzicianul John Legend, iar acesta era al treilea copil pe care cuplul îl aștepta. Teigen a dezvăluit sarcina cu o lună în urmă, dar a și anunțat că trece prin momente dificile, complicații datorate unei disfuncții a placentei care ar fi putut să conducă la o pierdere de sarcină.

Chrissy Teigen era internată de duminică și a trecut prin mai multe transfuzii de sânge, care nu au putut opri, însă, o pierdere de sarcină.

„Suntem în stare de șoc și simțim acea durere profundă despre care doar am auzit până acum, o durere pe care nu am mai simțit-o niciodată. Nu am putut să oprim sângerările și să îi oferim copilului nostru fluidele de care avea nevoie, în ciuda multelor transfuzii de sânge. Pur și simplu nu a fost destul”, a povestit Chrissy pe contul său de Instagram.

În urma acestei postări, vedeta a primit o sumedenie de mesaje de susținere, atât de la fani, cât și de la celebrități. Printre acestea se numără buna sa prietenă, Kim Kardashian, care i-a lăsat următorul mesaj: „Suntem întotdeauna lângă voi și vă iubim foarte mult.”

Și actrița Gabrielle Union și-a arătat sprijinul, declarând că: „Vă iubim extrem de mult și suntem aici pentru orice aveți nevoie. Mereu.”

Alte comentarii au venit din partea lui Paris Hilton: „Mi se rupe inima pentru tine și John. Îmi pare atât de rău pentru pierderea voastră. Vă trimit multă iubire ție, și familiei tale” și din partea actorului Channing Tatum care a declarat că îi trimite „multă iubire.”

Și prezentatoarea emisunii Top Chef, Padma Lakshmi, a dorit să le fie aproape cuplului, răspunzând postării făcute de John cu următorele gânduri: „Îmi pare foarte rău, John și Chrissy. E o parte din voi și va fi mereu alături de voi.”

Foto: Instagram

