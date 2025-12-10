Vedete la ELLE Style Awards 2025 (GALERIE FOTO)

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată pe data de 10 decembrie 2025 la Palatul Parlamentului, într-un spațiu reinventat total pentru acest eveniment emblematic care a avut ca dress-code Avant-Garde.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2025 powered by Pandora la cele 10 categorii.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat trupa HVNDS, care a susținut un show electrizant.

Toate persoanele s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători cei 28 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

La reușita evenimentului ELLE STYLE AWARDS 2025 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Pandora, Forcapil, FRY și Herbalife.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Crama DeMatei, OSHEE, Untold Festival și Musik Sound.

