Vedete la ELLE Style Awards 2025 (GALERIE FOTO)

Vedete, designeri, fashioniste, manechine, creatori și creatoare de conținut, prieteni și colaboratori ai revistei, muzică bună și ținute spectaculoase, rafinate și pline de glamour și extravaganță. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2025 powered by Pandora!
Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată pe data de 10 decembrie 2025 la Palatul Parlamentului, într-un spațiu reinventat total pentru acest eveniment emblematic care a avut ca dress-code Avant-Garde.
Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2025 powered by Pandora la cele 10 categorii.
Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat trupa HVNDS, care a susținut un show electrizant.
Toate persoanele s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători cei 28 de ani de prezență a revistei pe piața din România.
La reușita evenimentului ELLE STYLE AWARDS 2025 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Pandora, Forcapil, FRY și Herbalife.
Ne-au fost alături și partenerii noștri: Crama DeMatei, OSHEE, Untold Festival și Musik Sound.