Tradiția pe care Andreea Marin și fiica ei, Violeta, o respectă în fiecare an

Andreea Marin și Ștefan Bănică au fost căsătoriți vreme de șapte ani, iar în urma relației a rezultat și fiica lor, Violeta, acum în vârstă de 14 ani. Amândoi și-au refăcut viețile după separare. Vedeta TV trăiește o poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu, iar artistul este căsătorit cu Lavinia Pîrva.

Andreea Marin vorbește cu fiecare ocazie cu emoție despre fiica ei. Cele două au o relație apropiată și o comunicare deschisă. Vedeta a povestit recent, într-un interviu pentru Ego.ro, care este tradiția pe care ea și Violeta au grijă să o respecte în fiecare an.

„E fată mare. E în anul 11 deja, deci nu mai am aceleași probleme. Se descurcă foarte bine. Am fost, bineînțeles, la ea la școală, dar am făcut fotografie de început de an, că este o tradiție deja pentru noi, dar, în rest, s-a descurcat singurică. Bineînțeles, sigur că da. (n.r. au fotografiile în casă). Și le adunăm an de an. Nu, nici gând (n.r. Violeta nu a avut emoții). Copiii din ziua de astăzi sunt foarte evoluați față de cum eram noi odinioară”, a dezvăluit Andreea Marin pentru Ego.ro.