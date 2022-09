De ce a renunțat Andreea Marin la emisiunea Surprize, Surprize. Vedeta a dezvăluit acum adevăratul motiv

Andreea Marin a dezvăluit abia acum adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea „Surprize, Surprize”, show-ul de la TVR care i-a adus celebritatea.

Emisiunea „Surprize, Surprize” a fost difuzată de televiziunea publică în perioada 1999-2007 și, timp de 18 sezoane, s-a bucurat de un succes imens în rând telespectatorilor. Toată lumea a fost însă surprinsă, în decembrie 2007, atunci când a fost anunțat faptul că emisiunea nu se va mai difuza, lăsând loc la numeroase speculații la acel moment.

Andreea Marin, în vârstă de 47 de ani, a vorbit într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni despre acel moment și cum i s-a schimbat viața profesională după renunțarea la emisiune.

„Era o decizie pe care mi-am asumat-o încă de când am aflat că sunt însărcinată. Mi-am dorit atât de mult acest copil, încât mi-am plănuit treaba asta. Mi-am plănuit să stau până în luna a opta, astfel încât să termin și ultimul sezon din acel an pentru a nu lăsa fără salariu oamenii din echipa mea. Erau zeci de oameni, aproape o sută, dacă îmi aduc eu bine aminte”, a dezvăluit Andreea Marin, în cadrul podcast-ului Fain&Simplu al lui Mihai Morar.

„Nu aveam timp. Într-un fel, eu și de asta am renunțat la Surprize, Surprize… În momentul în care am tăiat această treabă, am avut în sfârșit timpul să îmi pun alte idei în practică. Nu aveam timp nici să gândesc, de luni până duminică se lucra non-stop la ceea ce făceam. Nu exista timpul să mai faci altceva, din păcate. Apoi am început să scriu propriile proiecte. Nu a fost ușor”.