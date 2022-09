Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre relația cu noul ei partener: „Este un tip absolutamente fantastic”

Raluca Bădulescu a surprins pe toată lumea când a anunțat că ea și soțul ei au luat decizia de a merge pe drumuri separate, dar și cu dezvăluirea că acum are un nou partener.

Vedeta se pare că și-a regăsit fericirea în brațele lui Rareș, un medic cu 20 de ani mai tânăr decât ea, de care s-a îndrăgostit rapid. Recent, Raluca a declarat că se află într-o altă etapă a vieții sale și a recunoscut că iubește din nou și acest lucru se poate observa și din fotografiile pe care le-a postat în ultima vreme pe social media și în care apare alături de partener.

Raluca Bădulescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre relația cu Rareș, care are 26 de ani, și se declară foarte fericită alături de acesta.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât?… Eu am „48, going on 28″, haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit!… O să vină ca un fulger și asta este!”, a povestit vedeta emisiunii Bravo, ai stil într-un interviu acordat cancan.ro.