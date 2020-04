Tom Hanks donează plasmă, la câteva săptămâni după ce el și soția sa, Rita Wilson, s-au vindecat de coronavirus

Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au printre primele celebrități care au declarat în mod oficial că s-au infectat cu coronavirus și au oferit detalii cu privire la evoluția stării lor de sănătate.

Actorul în vârstă de 63 de ani a publicat pe contul oficial de Twitter o fotografie prin care le împărtășește urmăritorilor săi faptul că a donat plasmă pentru a ajuta și alți pacienți infectați cu coronavirus. „Iată donația mea de plasmă de săptămâna trecută. E la fel de ușor ca și cum ai dormi”, a spus Tom Hanks.

Heres last week’s bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, its as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx pic.twitter.com/15WblGiVwe — Tom Hanks (@tomhanks) April 29, 2020

Și soția sa, Rita Wilson, a publicat o fotografie pe contul de Instagram în care le arată urmăritorilor că a fost testată pentru anticorpi. „O fotografie în timp ce sunt testată pentru anticorpi și urmează să donez plasmă”, a spus Rita Wilson.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Tom Hanks a avut și prima apariție la televizor după ce a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. El a fost gazda emisiunii Saturday Night Live, ocazie prin care a adus vorba și despre diagnosticul care i-a schimbat viața. „Dar de ce să fiu eu gazda? Ei bine, probabil pentru faptul că, de când am fost diagnosticat cu coronavirus, am fost ca o portavoce celebră pentru acest virus și am devenit mai mult ca un tată al Americii, din moment ce nimeni nu mai vrea să se afle în preajma mea și îi fac pe oameni să se simtă inconfortabil.”

Tom Hanks a mai apărut și în emisiunea lui Peter Sagal, Wait Wait… Don’t Tell Me!. Prezentatorul l-a întrebat pe actor cum a fost întreaga perioadă de recuperare pentru el și soția lui. „Suntem bine. Am avut toate simptomele. Soția mea, Rita, a avut simptome mult mai grave decât mine. Ea a avut febră destul de mare. Am fost izolați, așa că nu am infectat și pe altcineva.”

De asemenea, actorul a spus încă de atunci că el și soția sa se implică în găsirea unui vaccin împotriva coronavirusului. „Nu doar că am fost abordați de cercetători, dar ne-am oferit noi să donăm sânge. Putem să vă dăm plasmă? Acum va ajunge în locurile în care sperăm că va fi creat un vaccin pe care îmi place să-l numesc „Hank-ccine.”

Tom Hanks și Rita Wilson au anunțat că au fost diagnosticați cu coronavirus pe 11 martie. Cei doi se aflau în Australia, acolo unde Tom lucra la un film despre viața lui Elvis Presley. Ei au stat izolați timp de 14 zile într-un spital universitar, iar după au mers acasă în Statele Unite, unde au continuat să respecte distanțarea socială și restricțiile din partea autorităților.

