Theo Rose, reacție inedită după ce a auzit mai mulți oameni vorbind despre ea: „A stat să vadă tot ce fac”

Theo Rose este printre cele mai în vogă artiste la momentul actual în showbiz-ul românesc, iar vedeta se bucură de un succes răsunător și proiecte tot mai multe. Ba mai mult, cântăreața se declară împlinită și pe plan personal întrucât urmează să devină mamă pentru prima oară. Jurata de la Vocea României și Anghel Damian așteaptă primul lor copil și sunt entuziasmați să își formeze o familie.

Între timp, cei doi profită de timpul liber pe care îl au uneori pentru a se distra împreună sau a se relaxa la un film. Astfel, Theo Rose a povestit pe rețelele de socializare că a fost alături de partenerul ei la cinema, într-un mall din Capitală, unde au avut parte și de un moment de amuzament teribil.

Cântăreața a povestit cum în fața ei erau trei oameni, care vorbeau chiar despre ea. Theo Rose s-a amuzat copios auzind toate lucrurile venite din partea unei femei pe care nu o cunoștea, dar care părea să se fi interesat destul de mult despre artistă.

„O să am toată viața mea o amintire legată de filmul ăsta. Am fost cu Anghel , eram bucuroși, că ne-a plăcut filmul. Treceam pe lângă panoul unde apare reclama mea. În fața mea un grup de trei oameni, o doamnă cu doi domni, trecuți de 45. Ăla mai chelios s-a uitat mai insistent la panoul ăla și am zis să fiu atentă, că sigur zice ceva. Mergeam în spatele lor, dar eram atentă că sigur începea discuția despre mine. Omul a întrebat politicos: „Cine e fata asta?” A început ea: „Asta? Stai că îi spun eu cine e asta.” A început, mi-a luat toată viața la rând. Zicea de Anghel: „Ăsta cu care e acuma e regizor, ea e cu regizorul acum, regizorul a fost cu cineva mai în vârstă decât el.” Știi cum spunea? De parcă ei nu i-ar fi plăcut să aibă un gagic mai tânăr. „Înainte, știi cu cine a fost înainte? Cu nepotul lui Nea Marin.”

Râdeam în spatele lor și omul ăla făcea urât, să vomite și alta nu. Anghel nu prea înțelegea, că nu prea aude bine. Într-un minut jumătate femeia aia a zis tot ce a citit în presă de mine. A stat să vadă tot ce fac. Am coborât și le-am zis și eu: „Bună seara! Vă salutăm!”. Am plecat, le-am zis ca să se simtă.”, a povestit Theo Rose.