Theo Rose, declarații despre Alex Leonte. Cum se înțelege acum artista cu fostul ei partener: „Putem să ne bazăm unul pe altul”

Theo Rose și fostul ei partener, Alex Leonte, au format un cuplu timp de 5 ani. În prezent, cântăreața este într-o relație cu regizorul și scenaristul Anghel Damian, alături de care va avea un copil.

Theo Rose și Alex Leonte au păstrat discreția în ceea ce privește separarea lor. Cântăreața a fost invitată în podcast-ul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, ocazie cu care a lămurit mai multe aspecte legate de relația pe care a avut-o cu fostul ei partener. Artista a spus că pentru amândoi a fost grea despărțirea.

Theo Rose a dezvăluit cum se înțelege acum cu Alex Leonte. Conform declarațiilor făcute de artistă, cei doi sunt în relații foarte bune și în continuare se pot baza unul pe celălalt.

„Eu cu Alex și acum suntem în relații foarte bune. Noi am fost, mai întâi de toate, foarte buni prieteni. Am avut o relație foarte deschisă, discutam absolut orice. Am fost sprijin unul pentru altul real, în orice. Noi și acum putem să ne bazăm unul pe altul. Dacă am sau are o problemă, nu ezită să-mi dea un telefon și nici eu lui. Au fost 5 ani de zile. Cred, într-adevăr, că lucrurile trebuiau oprite. Am început de copii și ne-am construit relația pe un soi de sinceritate și prietenie și tocmai de asta lucrurile s-au terminat frumos. Aveam datoria asta cumva, unul față de altul, să fim sinceri măcar. Și e bine că noi între noi avem chestia asta, indiferent de ce s-a discutat în jurul nostru și au fost multe presiuni puse pe amândoi. Pe el mai ales, a fost urmărit de presă, de paparazzi. Între noi au fost lucrurile ok și curate”, a mai spus Theo Rose în podcast-ul „Vin de-o poveste.”