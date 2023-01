Andreea Marin, despre decizia fiicei sale de a studia în străinătate: „Nu e ușor să știu asta”

Andreea Marin vorbește de fiecare dată cu mândrie și emoție despre fiica ei. Vedeta are o relație specială și deschisă cu Violeta, în vârstă de 15 ani, care deja se preocupă de viitorul ei profesional.

În cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, vedeta a vorbit despre planurile pe care le are Violeta. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică se gândește să studieze Dreptul într-o altă țară.

„Se gândește deja către facultate. Deși mai sunt doi ani, dar știi cum zboară? Dacă au zburat cei 15 și e înaltă cât mine. Își dorește foarte mult să studieze Dreptul la momentul acesta. Vom vedea. Undeva peste Ocean, așa visează. Eu o susțin. Ca mamă o susțin. Mi s-ar părea chiar frumos să reușească. Acum încerc să-i și spun că în doi ani se pot schimba lucrurile și că mai poți să-ți schimbi părerea și te poate acapara un alt vis, o altă pasiune. Ea e foarte hotărâtă, dar eu știu cum e. Am pornit pe drumul informaticii. Trebuia să devin informatician. Am început facultatea și am și terminat-o și până la urmă am ajuns să fiu un comunicator.”