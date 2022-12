Anghel Damian, gesturi romantice pentru Theo Rose. Cum a trecut artista de primele săptămâni de sarcină: „E foarte bucuros”

Anghel Damian și Theo Rose formează un cuplu de aproximativ 4 luni, iar împreună așteaptă să devină părinți pentru prima dată. Artista a confirmat că este însărcinată în urmă cu câteva săptămâni, fiind extrem de emoționată pentru ce va urma. Cântăreața a povestit cum a trecut de primele săptămâni de sarcină și cât de multă grijă are regizorul de ea pentru a-i asigura tot confortul.

Jurata de la „Vocea României” se află în primele luni de sarcină, iar stările sale au variat. Theo Rose a lipsit câteva zile de pe rețelele de socializare din cauza faptului că s-a simțit foarte rău, însă a declarat că toate stările ei sunt normale în această perioadă. Pentru a o face să se simtă mai bine, Anghel Damian a avut mare grijă de iubita sa și a făcut tot posibilul pentru a-i asigura tot ce are nevoie.

Potrivit spuselor lui Theo Rose, Anghel Damian este foarte fericit în aceste momente. Ba mai mult, regizorul este nerăbdător pentru ce va urma și își susține partenera la fiecare pas.

Artista a povestit că a muncit în toată această perioadă, reușind să își îndeplinească toate angajamentele. Cu toate că a avut momente în care i s-a făcut rău, cântăreața a trecut peste stările neplăcute și și-a continuat spectacolele. Din fericire, vedeta se simte ceva mai bine acum.

„Sunt bine. Trăiesc și sunt sănătoasă, că mă tot controlez așa cum trebuie, periodic. Mă confrunt și eu cu tot felul de stări, grețuri, chestii specifice unei sarcini. Nu prea s-au mai dus, mă lupt cu ele. Mă mai duc vreo 2-3 zile pe la mama, pe la tata, pe la țară… mă pun pe picioare. După aia mă întorc la București, aicea, mor. Cred că e și gândul că nu știu dacă sunt în stare să mă îngrijesc singură atât de bine. Trage a somn într-una. Nu prea poftesc la chestii, doar la ce e pe masă, aș mânca foarte mult. Nu am încotro, dacă m-am înhămat la o căruță… Nu sunt singura care a muncit cât timp a fost însărcinată. M-a întrebat cineva cum fac la concerte, când am grețuri, e greu de controlat situația. Am atâtea guri de hrănit că-mi trece orice greață, când am urcat pe scenă, mă gândesc doar la cum să fac să fie bine”, a mai spus Theo Rose.