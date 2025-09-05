Theo Rose, emoționată în prima zi de grădiniță a lui Sasha: „Băiatul meu”

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și antrenoare la Vocea României, a trăit recent un moment încărcat de emoție: prima zi de grădiniță a fiului său, Sasha. Artista a împărtășit experiența pe rețelele sociale, combinând sinceritatea cu umorul care o caracterizează.

Theo Rose, emoții în prima zi de grădiniță

Micuțul Sasha a pășit pentru prima dată în grădiniță, iar pentru Theo Rose, despărțirea a fost mai greu de gestionat decât pentru copil. „M-am bocit, băi băiete!”, a mărturisit artista, recunoscând cu un strop de autoironie că lacrimile i-au curs mai repede decât lui Sasha.

Printr-o combinație de tandrețe și glume, Theo a povestit despre momentul despărțirii, subliniind efortul de a-și susține fiul în această nouă etapă.

„Țineți-vă fetițele în casă. E curat, e vaccinat, are unghiile tăiate… băiatul meu”, a scris artista, adăugând că micuțul deja învață engleză la grădiniță, ceea ce ar putea să o ajute și pe ea să mai prindă câteva cuvinte.

Nu au lipsit nici reflecțiile pline de emoție despre responsabilitățile părintești. „Anghel a zis hai să nu mai lungim agonia că trebuie să-l lăsăm să treacă prin asta. L-am lăsat acolo și i-am spus că-l așteptăm afară. La ce ne trebuie nouă grădiniță, m-am întrebat eu”, a povestit Theo Rose, dezvăluind vulnerabilitatea firească a unei mame care își dorește ce e mai bun pentru copilul ei.

În ciuda programului încărcat al ambilor părinți, Theo și partenerul ei, Anghel Damian, reușesc să se implice activ în creșterea lui Sasha, împărțindu-și responsabilitățile astfel încât micuțul să petreacă timp de calitate alături de fiecare.

„Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, a explicat artista.

Theo Rose radiază de fericire în rolul de mamă și a împărtășit recent detalii despre viața de familie alături de Anghel și de băiețelul lor.

De ce Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul „Clanul”

În serialul „Clanul”, difuzat la PRO TV, Theo Rose a avut rolul principal. Artista a interpretat-o pe avocata Vera, iar pentru fani a fost o reală surpriză să o vadă în această ipostază, unde a avut ocazia să joace alături de actori și actrițe cu o vastă experiență în domeniu, printre care George Mihăiță, Cătălina Grama, Șerban Pavlu, George Ivașcu, Mădălina Craiu.

După terminarea serialului Clanul de la PRO TV, Theo Rose nu a mai apărut în alte proiecte pe ecrane. Artista a răspuns pe Instagram, în cadrul unei sesiuni de întrebări, la această curiozitate din partea fanilor.

„Mai avem un pic de așteptat aici. Am refuzat câteva propuneri în ultimul timp. Chiar și pe bărbatul meu l-am refuzat, pentru că n-am simțit eu că aș fi putut să fac vreunul dintre rolurile din alea extraordinar. Nu că aș fi făcut un rol extraordinar în Clanul, dar e vorba că trebuie să-mi spună mie intuiția că merită să fiu acolo. Și să-mi las copilul acasă, și să renunț la alte proiecte muzicale. Mai așteptăm un pic, eu când simt rolul ăla vă zic. Vă anunț: vedeți că e groasă!”, a spus Theo Rose pe Instagram.

