Shakira, surprinsă alături de un actor celebru. Imaginile au alimentat zvonurile despre o nouă relație

Shakira a stârnit noi zvonuri despre viața sa sentimentală după ce a fost fotografiată alături de actorul Manuel Garcia-Rulfo.

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  de  ELLE.ro
Shakira, surprinsă alături de un actor celebru. Imaginile au alimentat zvonurile despre o nouă relație

Shakira a stârnit speculații privind o posibilă nouă relație, după ce a fost surprinsă în compania actorului Manuel Garcia-Rulfo. Cei doi au fost fotografiați părăsind împreună un hotel din Los Angeles.

Potrivit imaginilor apărute online, cântăreața piesei „Whenever, Wherever” și starul din serialul „The Lincoln Lawyer” au fost văzuți luni în fața hotelului Sunset Tower din West Hollywood, în timp ce așteptau mașina la serviciul valet. În imagini, cei doi apar relaxați și zâmbitori, discutând în timp ce își așteptau automobilul. După sosirea mașinii, Manuel Garcia-Rulfo a avut un gest de adevărat gentleman și i-a deschis portiera lui Shakira pentru ca aceasta să se așeze pe locul din dreapta. Actorul s-a urcat apoi la volan, iar cei doi au plecat împreună.

Pentru ieșirea lor, ambii au optat pentru ținute casual. Shakira, în vârstă de 49 de ani, a purtat un top negru fără mâneci, jeans albaștri și o pereche de ghete negre cu platformă. Artista a completat ținuta cu o geacă din piele neagră, pe care o ținea pe braț.

La rândul său, Manuel Garcia-Rulfo, în vârstă de 45 de ani, a ales o pereche de jeans și o jachetă neagră purtată peste un tricou simplu.

Fotografiile au fost suficiente pentru ca fanii să înceapă să vorbească despre o posibilă poveste de dragoste între cei doi: „MANUEL, Dumnezeule. Shakira, el este o partidă excelentă!”, a scris un utilizator în secțiunea de comentarii de pe Instagram a contului DeuxMoi.

„M-am implicat deja emoțional. Îl ador în serialul lui de pe Netflix. Ea merită tot ce este mai bun!”, a comentat altcineva. „Nu m-am gândit niciodată la ei doi împreună, dar arată minunat”, a adăugat un alt fan. „Da, îi susțin total!”, a scris un al patrulea internaut. Un alt admirator i-a descris pe actorul din „Jurassic World Rebirth” și pe artista câștigătoare a patru premii Grammy drept „un cuplu frumos”.

Shakira a avut o relație de 11 ani cu fostul fotbalist Gerard Piqué, pe care l-a cunoscut în 2010, pe platourile videoclipului „Waka Waka”. Cei doi au împreună doi băieți, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani. Relația lor s-a încheiat în 2022, după ce au apărut informații potrivit cărora fostul fundaș al Barcelonei ar fi fost infidel. În prezent, el este într-o relație de mai mulți ani cu Clara Chia Marti.

După despărțirea de Piqué, artista a fost asociată cu mai multe nume celebre, printre care starul NBA Jimmy Butler, pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton și actorul Lucien Laviscount, cunoscut din serialul „Emily în Paris”.

În ceea ce îl privește pe Manuel Garcia-Rulfo, cel mai recent a avut o relație cu Audrey McGraw, fiica cea mică a muzicienilor Faith Hill și Tim McGraw. Presa americană a relatat că cei doi s-ar fi despărțit la începutul anului 2026.

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foto: Arhiva ELLE

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