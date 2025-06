Jessie J, diagnosticată cu cancer mamar în stadiu incipient: „Voi dispărea o perioadă”

Artista britanică Jessie J a vorbit deschis despre starea sa de sănătate într-un videoclip emoționant publicat marți, 3 iunie, pe Instagram. Deși a ezitat o vreme dacă să împărtășească sau nu informația, cântăreața a decis, în cele din urmă, să le ofere fanilor o actualizare sinceră.

„Vreau să împărtășesc asta cu fanii mei și cu toți cei care țin la mine, și, în plus, sunt genul de om care spune tot. Întotdeauna am vorbit despre ceea ce trăiesc. Înainte să lansez piesa ‘No Secrets’, am fost diagnosticată cu cancer mamar într-un stadiu incipient”, a spus artista.

Melodia No Secrets a fost lansată în aprilie, iar Jessie J a subliniat că, deși orice formă de cancer este dificilă, ea se agață de faptul că boala a fost depistată la timp: „Pun accent pe cuvântul incipient. Cancerul este îngrozitor, oricum ai lua-o, dar mă țin tare de acel incipient. Am fost nevoită să fac numeroase analize în această perioadă.”

Vedeta a mai spus că simte nevoia să vorbească deschis despre experiența ei:

Jessie J a mărturisit cu umor și un strop de autoironie că nu și-a dorit să ajungă aici, dar încearcă să păstreze o atitudine pozitivă: „Îmi păstrez sânii, ceea ce e bine. Este o cale cam dramatică de a face o operație la sâni. Voi dispărea o perioadă după Summertime Ball pentru a face intervenția, și mă întorc cu sâni uriași și muzică nouă”, a glumit ea. Evenimentul Summertime Ball organizat de Capital FM va avea loc pe 15 iunie.

În descrierea videoclipului, Jessie J – care este mama unui băiețel de 2 ani, Sky, pe care îl are cu partenerul ei, Chanan Safir Colman – a împărtășit mai multe gânduri despre acest moment din viața sa.

„No (more) Secrets și oare e prea devreme pentru un remix intitulat ‘Living my breast life? 🥴 Glumele fac parte din felul în care fac față momentelor dificile. Aceste ultime două luni au fost incredibile și, deși în paralel s-a întâmplat și asta, am căpătat o perspectivă uriașă asupra vieții. DAR… fata voastră are nevoie de o îmbrățișare. 🫂🫀🔋 Și nu, nu îmi pun sâni uriași. Sau…? Nu, nu… trebuie să mă opresc cu glumele”, a scris artista.