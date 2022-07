Jennifer Lopez și Ben Affleck, în luna de miere la Paris, după nunta din Las Vegas

Ben Affleck și Jennifer Lopez au făcut prima lor călătorie în calitate de soț și soție. Cei doi au plecat în luna de miere la Paris. Proaspeții căsătoriți au fost fotografiați în Franța la doar câteva zile după ce s-au căsătorit în Las Vegas.

În fotografiile obținute de Page Six, cuplul părea îndrăgostit în timp ce se ținea de mână prin Paris. Jennifer Lopez a strălucit într-o rochie roșie vaporoasă cu un decolteu adânc, în timp ce Ben Affleck a îmbrăcat un costum închis la culoare și și-a lăsat la vedere noua verighetă. Mai devreme în cursul zilei, cântăreața a fost fotografiată într-o ținută mult mai casual.

Ea a purtat un tricou simplu cu blugi și o pălărie fedora, iar soțul ei a preferat o bluză albastră cu nasturi și pantaloni asortați. Călătoria în Franța a marcat prima lor escapadă de când Lopez a confirmat că ea și Ben Affleck s-au căsătorit în secret.

Jennifer Lopez le-a spus fanilor că a purtat „o rochie dintr-un film vechi” în timp ce ea și actorul „și-au dat unul altuia inelele pe care le vor purta pentru tot restul vieții lor” la A Little White Chapel. Când artista a împărtășit vestea că s-a căsătorit, fanii s-au grăbit să vadă ce rochie a purtat pentru această ocazie. Cântăreața a „scăpat” câteva cadre cu părți din ținuta ei, iar ulterior aceasta a fost identificată: a fost o creație Alexander McQueen care datează de foarte, foarte mult timp.

We found out already, where yall been? 🤣🤣 she wore it on the cover of Jersey girl poster.

Dress: Alexander McQueen Floral Jacquard Full-Skirt Gown. pic.twitter.com/1OMAUHUGH0

— Jlostyleandglamour 💍💚 (@Jlostyleandglam) July 20, 2022