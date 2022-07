Ce planuri au Jennifer Lopez și Ben Affleck după nunta surpriză din Las Vegas

Jennifer Lopez și Ben Affleck vor organiza o petrecere mai mare cu prietenii și familia după nunta lor surpriză din weekend din Las Vegas, a declarat o sursă pentru PEOPLE. Duminică, Lopez , în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit pe On the J.Lo. că ea și Affleck , în vârstă de 49 de ani, au făcut nunta la A Little White Chapel.

Jennifer Lopez și Ben Affleck plănuiesc o petrecere după nunta din Las Vegas

O sursă a declarat pentru PEOPLE că tinerii căsătoriți „plănuiesc să organizeze o petrecere mai mare, astfel încât să poată sărbători cu familia și prietenii.” Cei doi actori s-au căsătorit în secret în acest weekend în cadrul unei ceremonii restrânse în Las Vegas. Potrivit surselor, Jennifer și Ben ar plănui și o petrecere mai mare, unde vor fi alături de familie și prieteni.

„Nu au planificat încă o lună de miere. Jennifer spune că fiecare zi cu Ben este o lună de miere. De când au început să se întâlnească din nou, Jennifer a crezut cu adevărat că asta este. Ea abia așteaptă să îmbătrânească alături de Ben. Ea este foarte fericită și mulțumită cu Ben și nu ar putea cere altceva. Ea crede că totul este perfect”., mai spune sursa.

Cei doi și-au anunțat logodna în aprilie, după ce și-au mai dat o șansă relației lor anul trecut. După cum a spus și Lopez în buletinul său informativ: „Se pare că dragostea este răbdătoare. Douăzeci de ani de răbdare”. După ce s-a căsătorit în secret cu Ben Affleck, vedeta și-a expus gândurile și a transmis că a avut parte de cea mai frumoasă noapte din viața lor.

„Așa că, cu cei mai buni martori pe care ți i-ai putea imagina vreodată, o rochie dintr-un film vechi și o jachetă din dulapul lui Ben, ne-am citit propriile jurăminte în capelă și ne-am dăruit unul altuia inelele pe care le vom purta pentru tot restul vieții noastre”, adăugând că ceremonia a fost „exact ceea ce ne-am dorit”. „Când dragostea este reală, singurul lucru care contează în căsnicie este celălalt și promisiunea pe care o facem de a ne iubi, de a ne îngriji, de a ne înțelege, de a fi răbdători, iubitori și buni unul cu celălalt. Noi am avut asta. Și atât de mult mai mult. Cea mai frumoasă noapte din viața noastră”., a scris Jennifer.

FOTO: Arhivă ELLE

