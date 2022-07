Iulia Vântur a împlinit 42 de ani! Ce mesaj a transmis vedeta: „Sunt extrem de norocoasă”

Iulia Vântur a avut parte de toată atenția și dragostea. Vedeta a împlinit pe 24 iulie vârsta de 42 de ani și a fost înconjurată de majoritatea celor dragi. Cu ocazia aniversării sale, fosta prezentatoare TV a transmis un mesaj emoționant pentru a le mulțumi fanilor pentru urările speciale. La petrecerea de ziua ei a participat și partenerul acesteia, Salman Khan .

Deși și-a petrecut ziua de naștere departe de casă și de familia ei, Iulia Vântur a fost înconjurată de persoane foarte dragi, care i-au fost alături în această zi specială. Vedeta a sărbătorit alături de prieteni și de partenerul ei, iar imaginile pe care le-a postat pe rețelele de socializare sunt dovada că s-a simțit de minune.

De asemenea, Iulia Vântur a transmis un mesaj emoționant pentru a le mulțumi tuturor pentru urările speciale. Într-un videoclip de la petrecere, în care suflă în lumânări și radiază de fericire, vedeta a postat un mesaj plin de mulțumiri.

Alături de vedetă a fost surprins și partenerul acesteia, actorul Salman Khan, cu care are o poveste de dragoste de câțiva ani. Deși au existat zvonuri recente potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, Iulia Vântur a explicat cum a fost situația, de fapt, și ce anume s-a înțeles după ce a postat un citat pe rețelele de socializare.

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o „mare știre de senzație.” Dragii mei, eu nu îmi trimit „mesaje cu subînțeles” pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși… vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!”, a scris Iulia Vântur, în mediul online.