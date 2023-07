Greta Gerwig, regizoarea filmului „Barbie”, a devenit în secret mamă pentru a doua oară: „Este un bebeluș înțelept”

Greta Gerwig și iubitul ei, regizorul Noah Baumbach, și-au mărit oficial familia. Regizoarea filmului „Barbie” a dezvăluit că ea și partenerul ei și-au întâmpinat cel de-al doilea copil împreună în urmă cu patru luni. Actrița în vârstă de 39 de ani și-a anunțat sarcina în decembrie 2022 și a dezvăluit într-un interviu recent pentru ELLE UK că a devenit din nou mamă.

Bebelușul este cel mai recent membru al familiei. Cuplul are deja un fiu pe nume Harold, în vârstă de patru ani. Greta Gerwig nu a dezvăluit numele băiețelului ei, însă a împărtășit detalii despre maternitate, inclusiv despre cele câteva ore în care a dormit doar pentru a-și privi „micul și înțeleptul bebeluș” adormit. În timpul filmărilor, regizoarea a luat o pauză pentru a pompa lapte matern într-o sticlă.

În ciuda celor câteva ore de somn pe care le-a avut în ultimele zile, intervievatorul a remarcat că a fost „incredibil de optimistă și elocventă”.

Greta Gerwig a dezvăluit că așteaptă un al doilea copil în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, în decembrie 2022, și a precizat că și-a arătat burtica încă din noiembrie:

„De fapt, m-am gândit că ar fi… am fost la un eveniment recent și am purtat ceva ce am crezut că, toată lumea ar fi atât de interesată să afle că voi avea un alt copil. Și nimănui nu i-a păsat și nu a fost mediatizat, se pare că nimeni nu te bagă în seamă”, a dezvăluit ea pentru prezentatorul talk-show-ului.