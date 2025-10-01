Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS

Eric Dane a transmis un mesaj emoționant pe fondul luptei sale cu scleroza laterală amiotrofică.

Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS

Eric Dane nu renunță în lupta sa cu ALS. Actorul a fost văzut săptămâna aceasta într-un scaun cu rotile motorizat, la un aeroport din Washington, DC, și a transmis un mesaj paparazzo-ului care l-a întrebat ce vrea să spună fanilor săi îngrijorați.

Eric Dane, în scaun cu rotile

„Rămâneți credincioși”, a răspuns Dane cu vocea schimbată, conform imaginilor obținute de Daily Mail.

Vedeta din Euphoria a mai spus „mulțumesc, frate” când i s-a spus că țara îi dorește tot ce e mai bun. Dane, îmbrăcat într-o jachetă și pantaloni negri, cu pantofi sport Nike albi, a fost ajutat să părăsească aeroportul de un asistent.

Tată a doi copii, în vârstă de 52 de ani, actorul încearcă să rămână optimist în fața progresiei bolii sale terminale, potrivit unei surse citate de Daily Mail.

„Vrea să se bucure de ceea ce are acum, pentru că știe cu toată inima că ziua de mâine nu este garantată. Vrea să trăiască viața și nu vrea ca oamenii să plângă pentru el sau să se îngrijoreze în timp ce trece prin această boală cumplită. Pur și simplu vrea ca cei din jurul lui să fie prezenți și cât mai fericiți, vrea să se înconjoare mereu de pozitivitate, asta este lucrul care îl motivează cel mai mult acum”, a adăugat sursa.

Soția lui Dane, Rebecca Gayheart, a vorbit recent despre impactul bolii asupra fiicelor lor Billie, 15 ani, și Georgia, 13 ani.

„Este sfâșietor”, a declarat Gayheart pentru People, în comentariile publicate sâmbătă. „Fetele mele suferă foarte mult și încercăm doar să trecem peste. Este o perioadă grea. Avem câțiva terapeuți profesioniști care ne ajută și încercăm să păstrăm speranța și să facem totul cu demnitate, grație și iubire”, a continuat ea.

La începutul acestei luni, Dane a apărut într-un videoclip de campanie pentru organizația I AM ALS, pentru a promova accelerarea cercetărilor privind boala neurodegenerativă. Progresia bolii era vizibilă, actorul vorbind încet și cu unele cuvinte slurate, iar brațele sale părând să tremure involuntar în anumite momente.

Detalii despre lupta cu boala

În iunie, Dane a declarat pentru Diane Sawyer, la „Good Morning America”, că este ‘îngrijorat” că își va pierde funcționalitatea picioarelor, după ce și-a pierdut complet funcția brațului drept.

Actorul a spus că se așteaptă ca în câteva luni și brațul și mâna stângă să nu mai funcționeze.

„Este o realitate dură”, a spus el.

Eric Dane a transmis un apel public pentru accelerarea cercetării în domeniul sclerozei laterale amiotrofice (ALS), boală cu care a fost diagnosticat. Mesajul a fost difuzat prin intermediul unui videoclip realizat împreună cu organizația I AM ALS, după ce actorul a lipsit de la reuniunea „Greys Anatomy’ de la Premiile Emmy 2025.

În înregistrarea publicată luni pe Instagram, actorul în vârstă de 52 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din „Euphoria” și „Greys Anatomy”, s-a prezentat simplu.

„Sunt Eric. Actor, tată și acum o persoană care trăiește cu ALS”.

El a subliniat că lipsa unui tratament rămâne o problemă nerezolvată de peste un secol.

„De peste un secol, ALS a fost incurabilă, iar noi am terminat cu acceptarea acestui statu quo. Avem nevoie de cea mai rapidă cale către un tratament și de aceea m-am asociat cu I AM ALS în campania Push for Progress. Obiectivul nostru? Un miliard de dolari în următorii trei ani”.

Actorul a explicat și obiectivele campaniei: „Împreună, vom reînnoi legea istorică ACT for ALS, vom aduce tratamente promițătoare la mii de pacienți ca mine. Și, în cele din urmă, vom pune capăt acestei boli”.

